Contribuintes de Rondonópolis tiveram mais um transtorno na reta final para pagamento com desconto do Imposto de Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2017, cujo prazo encerrou ontem (27/4). O problema foi que a Prefeitura prorrogou o prazo para pagamento com desconto, mas não informou/comunicou aos contribuintes os procedimentos necessários diante da alteração.

O prazo para pagamento do IPTU 2017 com desconto de 20% foi prorrogado do dia 13 de abril para o dia 27 de abril. No entanto, os contribuintes tiveram dificuldades em efetuar o pagamento do imposto, pois ainda estavam de posse da guia com data de vencimento inicial em 13 de abril. Assim, muitos contribuintes, ao chegarem na sede do paço municipal ou outro local, eram informados da necessidade de providenciar uma nova guia do IPTU para o pagamento com 20% de desconto.

A nova guia do IPTU com desconto podia ser baixada pessoalmente por quem tem acesso à internet. Para aqueles que não possuem essa tecnologia, restou o trabalho de se dirigir ao paço municipal e enfrentar nova fila para emissão da guia. A situação gera questionamento à atual administração municipal, que, novamente, falhou ao não explicar com clareza os procedimentos para o pagamento do imposto com desconto após prorrogação de prazo. Muitos somente ficaram sabendo da necessidade dessa nova emissão quando estavam no paço municipal ou outro local de pagamento.

Além disso, neste ano de 2017, contribuintes também reclamaram de ter enfrentado enormes filas para regularizar/corrigir os carnês de IPTU emitidos com valores errados. O valor de aumento incidente no IPTU deste ano é de apenas 7,38%, contudo, em muitos carnês o aumento chegou a mais de 50%. Ao se dirigir ao paço municipal para regularização dos valores do imposto, o contribuinte recebe um requerimento que precisa ser preenchido, solicitando o recálculo e a correção.

Nesse caso, uma das reclamações é que, apesar de o erro ter sido da Prefeitura, que devidamente o reconheceu, os contribuintes precisam passar por vários transtornos. O ideal seria que o próprio poder público corrigisse os valores dos carnês com cálculos equivocados e os disponibilizassem aos contribuintes no site da Prefeitura. Além disso, há a situação daqueles contribuintes que pagaram ou pagarem o IPTU com erro e não reclamarem, os quais devem ficar no prejuízo.

A Prefeitura de Rondonópolis alega que em apenas 1.200 carnês, aproximadamente, foram encontradas irregularidades no cálculo do imposto.