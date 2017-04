A Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança (ADNA Central), na Rua Rio Branco, em Rondonópolis, sediará a Conferência Nacional da ADNA Jovem, nesta sexta-feira e sábado (21 e 22/4). Uma ampla programação voltada à juventude e adolescência faz parte do evento, que trará como preletora a missionária Kallita Cristine, de Goiás.

A programação pública da Conferência Nacional da ADNA Jovem inicia às 20h30 desta sexta-feira, com um culto evangelístico. Na manhã de sábado, a partir das 10h, será realizado um trabalho de evangelismo nas imediações do templo central; na parte da tarde, a partir das 14h, haverá o culto de encerramento, com um musical. Antes de tudo isso, mediante inscrição (R$ 10,00), a partir das 14h desta sexta-feira, ocorrerá um curso com o tema “Temperamento Controlado”.

O líder de jovens da ADNA Central, Etevaldo Carneiro da Silva Júnior, destaca que essa conferência vai reunir jovens de Cuiabá, Jaciara, Primavera do Leste, Pedra Preta e Coxim (MS), além de Rondonópolis, com o propósito de instruir a juventude a se dedicar mais à Obra de Deus, deixando festas e práticas oferecidas pelo mundo. Nesse contexto, explica que o tema “Ignição” foi pensado no sentido do jovem se ligar/despertar espiritualmente.

Conforme Etevaldo, a expectativa com essa conferência é mostrar para a juventude de hoje que existe um meio de se alegrar e se divertir, através dos caminhos de Deus e princípios da Igreja, que não esteja ligado às bebidas alcoólicas, drogas e festas mundanas. “A ADNA Central, através da Conferência Nacional da ADNA Jovem, convida a população de Rondonópolis a ter um encontro com Deus, em que suas vidas mudarão por completo”, externou Etevaldo.

Apesar de ter foco na juventude, a conferência é aberta a todos os interessados, para pessoas de todas as idades. A ADNA Central fica localizada junto à Rua Rio Branco, 1847, antiga Bigolin, bairro La Salle.