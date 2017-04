Ideia agora é fortalecer a cobrança dos parlamentares para que o projeto de lei que cria a UFR possa ser apreciado e votado em plenário o quanto antes possível



O Comitê Pró-Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) pretende intensificar as cobranças junto aos dirigentes políticos por maior agilidade na votação do projeto de lei que cria a nova instituição de ensino superior a partir da emancipação do campus local da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Desde agosto do ano passado, quando o projeto teve o parecer aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania, praticamente, pouco avançou na Câmara dos Deputados.

A professora Andréa Santos, membro do Comitê Pró-UFR, explicou ontem ao Jornal A TRIBUNA que a ideia agora é fortalecer a cobrança dos parlamentares por meio de entidades de classe e outros representantes políticos para que o projeto de lei que cria a UFR possa ser apreciado e votado em plenário o quanto antes possível. Depois de passado pela Câmara, atesta que o projeto tramitará no Senado, onde será importante a atuação dos senadores Wellington Fagundes, José Medeiros e do ministro Blairo Maggi, hoje senador licenciado.

Conforme Andréa Santos, a luta pela criação da UFR continua sendo travada pelo Comitê, com o constante acompanhamento da situação em Brasília por parte de seus membros e com realização de reuniões periódicas. Inclusive, aponta que, no mês passado, o Comitê se reuniu com os deputados federais Carlos Bezerra e Valtenir Pereira, ambos do PMDB, a partir de uma articulação do vereador Thiago Silva, os quais garantiram os esforços para inclusão do projeto de lei relativo à UFR na pauta de votação da Câmara Federal.

O projeto de lei que cria a UFR já conta com a aprovação da Comissão de Educação, da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, restando apenas o parecer da Comissão de Finanças e Tributação, que tem como relator designado o deputado federal Aelton Freitas (PR-MG). Por tramitar em regime de urgência, conforme aprovação em junho de 2016, o projeto da UFR não precisa estar com parecer aprovado em todas as Comissões para que seja votado em plenário na Câmara Federal.

A representante do Comitê informa ainda que o deputado Baleia Rossi (PMDB) já apresentou requerimento para inclusão na ordem do dia, para a devida votação em plenário, do projeto de lei que cria a UFR. “Já fazem duas sessões seguidas que a matéria não é apreciada em função do encerramento da sessão, diante da grande quantidade de projetos”, externou. Agora o Comitê Pró-UFR pretende marcar uma nova reunião, nesta semana, para voltar a definir estratégias para fortalecer o desejo do ingresso dessa pauta para votação na Câmara.

A professora Andréa Santos destaca a importância da UFR para a autonomia administrativa, ampliação na oferta de cursos, melhoria das estruturas, incremento da economia e desenvolvimento regional. Mesmo diante do novo cenário político brasileiro, externou à reportagem que acredita ser possível a emancipação da UFR, considerando que a nova instituição não trará grandes impactos orçamentários, uma vez que grande parte dos custos já existe em função do campus da UFMT na cidade, que, na prática, sofreria um desmembramento.