Pequenos comerciantes estabelecidos em barracas em frente ao antigo Colégio Agrícola de São Vicente, atual IFMT/Campus São Vicente, temem a inviabilidade do negócio, com a perda de clientela, diante da proximidade da entrega das obras de duplicação da BR-364 na região. As pistas novas da duplicação não passarão mais em frente ao colégio, que vai ficar isolado, com um acesso exclusivo. O comércio no local já se tornou tradicional.

A expectativa é que as obras da duplicação do trecho entre Jaciara e a Serra de São Vicente sejam liberadas para o tráfego em breve, o que fez a preocupação dos pequenos comerciantes da região aumentar. Aliás, eles já tinham alertado, ainda no ano passado, da preocupação do desvio do tráfego da BR-364 nessa região, a partir do novo traçado estabelecido na duplicação, em encontro com políticos e representantes da Rota do Oeste. Na ocasião, Fábio Abritta, representante da concessionária, disse que repassaria a situação para a análise da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT).

Nesta semana, a situação desses pequenos comerciantes voltou a ser discutida durante reunião realizada na Câmara Municipal de Campo Verde, uma vez que o trecho onde eles estão situados pertence ao município. A reunião contou com o prefeito Fábio Schroeter, representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o deputado Sebastião Rezende, representando a Assembleia Legislativa, vereadores, empresários e moradores da cidade.

Um dos pequenos comerciantes atingidos, Josemar Paes de Barros, explica que são cerca de 15 comerciantes atingidos que, apesar de estarem em uma região irregular, geram empregos e renda na comunidade com a venda de queijos, embutidos, frutas e outros artigos. “Não queremos indenização, queremos conseguir um espaço para continuar trabalhando”, explicou o comerciante, atestando que, com o desvio no traçado, o atual ponto ficará sem condições de trabalho.

Na reunião, o prefeito Fábio Schroeter informou que vai tentar buscar uma solução para que esses comerciantes não sejam prejudicados. O deputado Sebastião Rezende também externou apoio no sentido de encontrar uma solução para esses comerciantes, reconhecendo o contexto social. “São pais e mães de família, são trabalhadores que tiram dali o sustento para si e suas famílias. Nós precisamos achar uma solução, e a formação de uma associação entre eles vai ser importante, isso vai facilitar o nosso trabalho”, externou o parlamentar.