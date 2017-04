Após questionamento do Observatório Social de Rondonópolis em relação à licitação para contratação de dois trios elétricos para o carnaval popular 2017, conforme publicado pelo Jornal A TRIBUNA nesta terça-feira (25/4), a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) decidiu fazer esclarecimentos sobre o assunto. Vale citar que, quando requisitadas informações anteriormente, o Observatório não foi respondido pelo poder público.

A Coder informou agora ao Jornal A TRIBUNA que, por ser uma sociedade de economia mista, ou seja, entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, que recebe capital maior da administração pública, também pode efetuar serviços para outras empresas. Atesta que todo o valor para execução do serviço no carnaval popular, nesse caso, foi devidamente pago por empresas contratantes. Assim, explicou que firmou contrato com a empresa Talismã – Aluguel de Máquinas Ltda-ME, para a prestação de serviços do transporte diário de 300 litros de diesel para os dias 24 a 28 de fevereiro de 2017 para o abastecimento de trio elétrico estacionado no estádio Luthero Lopes.

Além disso, a companhia repassou que, na cláusula 2 do contrato, tem especificado por quem será custeado o combustível, no caso pelo contratante. Acrescenta que a cláusula 6 apresenta os valores a serem pagos, sendo R$ 0,71 por litro de combustível, num montante de R$ 1.065 pela quantia e período contratado. Também informou que possui contrato com a empresa Mega Sound Publicações e Eventos Ltda. para o transporte diário de 400 litros de diesel para os cinco dias de carnaval, para o abastecimento do trio elétrico no estádio municipal. Assim, como no primeiro contrato, diz que a cláusula 2 do contrato cita que a empresa deverá fornecer ao contratado, no caso para a Coder, “todas as informações necessários à realização do serviço, devendo especificar o posto de combustível ao ser retirado o diesel custeado pelo contratante.”

Segundo informou para a reportagem, a Prefeitura de Rondonópolis, por sua vez, pagou R$ 168 mil, valor considerando os serviços da Talismã e da Mega Sound, para a contratação do serviço de trios elétricos para o carnaval popular da cidade em 2017, mediante pregão presencial.

SEM RESPOSTA

Apesar de a Coder ser empresa de economia mista e, realmente poder prestar serviço a terceiros, o Observatório Social de Rondonópolis reforçou ontem ao Jornal A TRIBUNA que a Prefeitura deveria ter respondido o ofício da organização questionando o ocorrido, incluindo a cópia do contrato e a nota fiscal da prestação de serviço, pois o edital previa que o custo de combustível ocorreria por conta do contratado. No entanto, lamenta o não envio da cópia dos contratos e da nota fiscal com data do período.

Sem a transparência devida, o Observatório Social apontava, até então, para indícios em fraude na licitação, entendendo haver descumprimento do contrato, considerando que a Coder foi vista abastecendo os trios elétricos que foram contratados para a festa popular.

“Ademais, o ofício deveria ter sido respondido no prazo de 20 dias, conforme previsto na Lei 12.527/11, o que, por si só, já é uma irregularidade”, ponderou o Observatório Social para a reportagem.