O presidente da comissão provisória do Partido Progressista (PP), em Rondonópolis, o ex-vereador Cido Silva, declarou ontem durante visita ao A TRIBUNA, que defende uma futura aliança do partido com o PSC do deputado estadual Sebastião Machado Rezende, presidente da sigla na cidade.

“Apoio o deputado Rezende de forma pessoal e não partidária. Hoje sou colaborador e divulgador do seu trabalho. Acompanho ele nas reuniões em Rondonópolis e eventos. Ele é um parlamentar que defende o melhor para nossa cidade e sempre esteve nos dando respaldo”, justifica Cido Silva.

Ele explica que não vê incoerência política em apoiar um deputado do PSC enquanto ele é presidente do PP, pois nas eleições de 2014 o PP formou chapa com o PSC. “Essa coligação tem grandes chances de acontecer nas eleições do ano que vem novamente. O deputado federal Ezequiel da Fonseca, que é presidente estadual do PP, também vem defendendo essa possibilidade, uma vez que o partido sozinho não consegue eleger candidatos. É preciso se coligar”, argumenta Cido Silva.

Sobre a abordagem da coluna “Papo Político”, publicada no domingo (9), de que o ex-vereador estaria assessorando o deputado Rezende, Cido Silva explicou que não está lotado no quadro de assessores de gabinete do deputado. “Faço um trabalho de apoio porque sou a favor dos ideais do deputado Rezende e até mesmo porque ele é um membro da nossa igreja [Assembléia de Deus]. Defendo o trabalho por decisão pessoal e não partidária”, reiterou o ex-vereador.