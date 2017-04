A Secretaria Municipal de Saúde está estudando a possibilidade de transformar os centros de saúde existentes na cidade em PSFs. A informação foi repassada ontem pela secretária de Saúde Izalba Albuquerque.

Ela explica que, atualmente, os centros de saúde são dotados de equipes de médicos especialistas, mas não possuem equipes de saúde da família, que é composta também por médico clínico geral que fica o dia inteiro a serviço da comunidade onde está localizado o PSF.

“Transformando os centros de saúde em PSFs, estas unidades de saúde, além das equipes de especialistas, vão contar também com equipes de saúde da família”, justifica a secretária.

De acordo com Izalba Albuquerque, com essas transformações, o Centro de Saúde do Conjunto São José ganhará duas equipes de saúde da família, assim como na Policlínica da Vila Operária e no centro de saúde do bairro São Francisco.

Conforme a secretária, a decisão de transformar os centros de saúde em PSFs já foi tomada, porém é necessário o credenciamento do Ministério da Saúde para que as unidades recebam recursos federais para a manutenção do serviço.