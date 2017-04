Uma reunião envolvendo o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, Secretarias de Meio Ambiente do Estado e do Município, Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear), Câmara Municipal de Vereadores, Prefeitura e catadores de material reciclável (cooperados, associados e individuais) buscou tirar dúvidas dos trabalhadores quanto a necessidade de se organizarem em cooperativas, devido a criação do aterro sanitário da cidade, ainda sem data para entrar em funcionamento. O encontro aconteceu anteontem (21), na Vila Operária.

Conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), o Município têm que extinguir o lixão, além de implantar o tratamento do lixo e a coleta seletiva na cidade. Atualmente, Rondonópolis tem coleta seletiva em funcionamento apenas em alguns bairros, continua com o lixão, a única cooperativa existente passa por dificuldades e o aterro sanitário segue sem ser inaugurado.

O secretário municipal de Meio Ambiente, João Fernando Copetti, explicou durante a reunião aos trabalhadores que que o município tem que cumprir às regras determinadas pela lei. “No contexto dessa lei, foi previsto que os trabalhadores informais que existem nos lixões a ‘céu aberto’ devem ser organizados em formas de cooperativas ou outros tipos de associações, a fim de normatizar e regulamentar a ocupação deles, dando uma maior dignidade à função”, destacou.

O prefeito de Rondonópolis, Zé Carlos do Pátio (SD), prometeu durante a reunião que o município irá ajudar os catadores a fortalecer a criação ou inserção deles em cooperativas. “O município vai ajudar a fortalecer a criação da cooperativa e depois eles vão dar continuidade,” disse.

Vale lembrar que, recentemente, a Cooperativa de Reciclagem de Lixo União Cidadã Recicla Rondonópolis (Coopercicla), primeiro grupo organizado de catadores do município, decidiu deixar o projeto-piloto de coleta seletiva implantado pela Prefeitura de Rondonópolis.

O grupo alegou vários motivos para a desistência do projeto, especialmente a ausência de apoio e de melhorias necessárias para garantir o aumento da renda dos participantes.

Esta foi a segunda reunião realizada entre os catadores e o Poder Público e, em breve, todos devem se reunir novamente, também com a promessa de que o aterro sanitário finalmente será inaugurado.