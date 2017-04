Carta aos meus alunos do 4º ano de Biblioteconomia

Caríssimos formandos:

Como foi bom participar da vida de vocês. Durante quatro anos de graduação, tivemos bons e maus momentos. Mas, imprescindível, compartilhamos sonhos, desafios, experiências de vida, conhecimentos. Tenho muito claro em mim, que aprendi muito mais do que ensinei.

Agora, chegou a hora de alçar novos voos, de deixar para trás colegas e amigos em busca de novos ideais. Nada foi em vão. Tudo foi válido. E, tenho o imenso prazer em ver e vivenciar o amadurecimento acadêmico, intelectual e profissional de vocês. Entretanto, indiscutivelmente, tenho orgulho de contemplar a evolução humana de cada um de vocês.

Meu coração já está apertado. Na garganta, um nódulo com diagnóstico de saudades. Não foi tudo perfeito, tenho certeza disso, especialmente, por conta das diferenças relacionais. Elas existem e são primordiais para o nosso amadurecimento e para compreendermos o valor e a essência de cada ser humano, que carrega em si, além do “dom de ser feliz”, a responsabilidade de construir um mundo novo.

Se existem certezas, nessa vida, acreditem: – Não existe uma essência antes da experiência. E, o caminho para isso, indubitavelmente, é a Informação, o Conhecimento, a Ética e a preservação dos Valores Morais, procurando sempre multiplicar a preocupação com o outro. Conviver com a diferença, sempre respeitando os limites da ética e do respeito ao próximo

Como diz Milton Nascimento: – O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. E “esse meu lugar”, chamado Universidade Federal de Mato Grosso, estará inexoravelmente ligado a vocês.



Por hora, apenas um desejo: que sejam felizes e sempre procurem viver e ser o melhor de vocês. Também ofertem ao outro a sua melhor essência. Meu desejo é vê-los sempre em constante evolução na vida profissional, na acadêmica, na intelectual e em todas as outras esferas, mas, tudo por amor e com Deus no coração, sempre a guiar os caminhos de vocês. Meu abraço, minha gratidão. Compartilho com vocês, mais um pequeno ensinamento para vida, somente para não perder a essência de professora.

Decálogo da cordialidade:

1-Não tente mudar o temperamento de ninguém.

2-Aprenda a esperar sem alimentar com a ansiedade o problema existente.

3-Não conte demais seus ressentimentos às pessoas afins e jamais o faça a estranhos.

4-Resista ao máximo, sem implorar auxílio. Recebendo-o ou não, agradeça sempre.

5-Não obrigue ninguém a nada, mesmo que a posição permita a você tudo exigir. Peça por favor e espere.

6-Fale pouco, interrogue o menos possível e não sofra se não responderem.

7-Sorria mesmo contrariado em seu modo de ver e sentir, sem criticar seu próximo.

8-Ajude desinteressadamente.

9-Não exagere as felicitações e as condolências.

10-Não use os erros passados como argumento nas discussões presentes. Do passado escolha o bem e viva o presente como dádiva da vida. (Luiz Goulart)

Assim, reafirmo a contribuição social dessa turma encantadora, especialmente, em nossa última disciplina, – Biblioterapia, em que vocês desenvolveram com muito empenho o Projeto Piloto “Minitecas Literárias” [veja a foto que ilustra este texto], que são pequenas bibliotecas comunitárias, em formato de caixa dos Correios ou casinha de pombos, para serem espalhadas pela cidade de Rondonópolis, em outro projeto de extensão, com o objetivo de promover e incentivar a leitura por uma sociedade mais democrática informacionalmente e com capacidade e competência cognitiva para exercer plenamente a cidadania. Vai ser um sucesso, estou confiante!

E, vocês fiquem na torcida. No mais, a nota na disciplina também é um coroamento desta turma que já deixa saudades. Vocês são Gigantes e a nota da disciplina para toda turma é DEZ. Até breve!

(*) EDILEUSA REGINA PENA DA SILVA – professora-doutora e pós-doutora do curso de Biblioteconomia da UFMT- Rondonópolis. E, muito orgulhosa de ver alunos tão compromissados com o ambiente acadêmico, concluindo mais uma etapa na vida.