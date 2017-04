Dos 4 mil envelopes da promoção, 3.200 foram abertos. Dos 800 restantes, restam 150 para serem vendidos

A 2ª chamada para a abertura de envelopes da promoção “Ligou, ganhou”, da Paróquia São Domingos Sávio, no Jardim Atlântico, foi marcada para o próximo dia 23 de abril, a partir das 8h. Conforme os integrantes da Paróquia, o evento começa com a missa, às 8h, e por volta de 9h30 terá início a abertura dos envelopes, seguindo até as 11h.

No último sábado (8), foi realizada a 1ª etapa da promoção, com a abertura de 3.200 envelopes, de compradores que compareceram ao local. Duas pessoas foram contempladas com prêmios, sendo Gilmar Centurião, do Jardim Iguaçu, e Laudiana Bandeira, moradora da Vila Aurora. Cada um levou pra casa uma motocicleta 0 KM. Os ganhadores da 3ª motocicleta e também do Fiat Pálio 0 KM, ainda não foram encontrados. Com isso, a expectativa é que na próxima abertura de envelopes, no dia 23, o ganhador do carro e da motocicleta sejam finalmente localizados.

“Desses 800 envelopes que ainda faltam para serem abertos, 150 ainda não foram vendidos. Por isso, quem quiser adquirir o seu pode procurar a secretaria da Paróquia. As chances agora são bem maiores”, disse o padre Sérgio, lembrando da importância do envelope não ser violado. “Como eles diminuíram de 4 mil para 800, as pessoas que ainda tem envelopes para serem abertos ficam mais curiosas, e podem tentar abrir. Mas vale lembrar que qualquer violação ao envelope retira o direito de participar da promoção. Agradecemos o empenho de todos na venda dos envelopes, bem como as pessoas que adquiriram. Essa ajuda será fundamental para a construção do nosso novo templo”, completou o padre Sérgio.

A PROMOÇÃO

Na promoção, que visa arrecadar fundos para a construção de um novo templo para a Paróquia, o participante adquire um dos quatro mil envelopes, que estão devidamente lacrados, e dentro contém uma chave. Entre os quatro mil, quatro chaves estão marcadas, uma delas liga o carro. Como informado acima, duas motocicletas já estão com seus ganhadores, restando agora mais uma motocicleta e o carro 0 KM.

É necessário que os portadores dos envelopes se apresentem aos fiscais de mesa no dia 23, que vão verificar se os envelopes não foram violados. Estando lacrados e sem marcas de violação, os fiscais autorizarão que o portador do envelope faça a abertura.

Caso dentro do envelope exista uma chave com uma gravura, o portador tem o direito de tentar ligar o veículo. O regulamento da promoção está disponível no verso do envelope lacrado e registrado junto ao Cartório do 3º Ofício da Comarca de Rondonópolis.