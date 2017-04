Carretas e veículos de grande porte voltaram a circular novamente na área urbana de Rondonópolis sem qualquer fiscalização efetiva por parte da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat).

Caminhões com câmaras refrigeradas estacionam na frente de residências durante o dia e a noite. Além disso, caminhões longos e altos arrancam a fiação e postes de energia das residências.

Na cidade, a Lei Municipal nº 6.595/2011, definiu a Zona de Restrição Máxima de Circulação (ZRMC), onde é proibido o trânsito, circulação, parada e estacionamento de veículos de transporte de carga e passageiros, como ônibus, microônibus, vans, caminhão, caminhão articulado, trator de rodas, trator misto, chassi plataforma, motor-casa, reboque ou semirreboque e suas combinações, carregados ou não.

A ZRMC tem área determinada, de acordo com a Lei, que compreende o entroncamento das vias Rua Afonso Pena com a Rua Pedro Ferrer, Avenida Frei Servácio com a Avenida Marechal Rondon e atinge parte de várias Ruas e Avenidas, devidamente sinalizadas.

Esta lei permite a carga e descarga transportada por veículos pesados ou similares das 18 às 8 horas de segunda à sexta-feira; aos sábados, a partir das 14 horas e, aos domingos, durante todo o dia.

Porém, nos últimos anos, a cidade cresceu e aumentou o fluxo de veículos pesados e, sem uma fiscalização efetiva, eles trafegam fora do horário permitido causando transtornos principalmente no trânsito.