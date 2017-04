Vários contribuintes locais têm constatado aumento expressivo nos valores do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2017, em relação ao ano passado. A situação tem chamado a atenção nesse período de entrega dos carnês do imposto. O que era para ser um aumento correspondente apenas ao valor da inflação do período de um ano acabou alcançado até índices superiores a 50%. Ontem, a Prefeitura reconheceu erros no cálculo do imposto.

Apesar de admitir falha, o Município não informou quantos carnês de IPTU foram lançados com valores errados e, além disso, repassa que caberá aos contribuintes se dirigirem à Prefeitura e requererem a revisão dos valores errados, caso contrário pagarão pelo erro – o que pode lesar contribuintes desatentos ou sem a informação correta. O secretário municipal da Receita, Valdecir Feltrin, explicou à reportagem que o valor de aumento incidente no IPTU deste ano é de apenas 7,38%, correspondente a inflação entre dezembro de 2015 e novembro de 2016.

Feltrin argumenta que, quando se trata da aplicação da inflação do período, o aumento não precisa passar pelo crivo da Câmara Municipal. Ele atesta que apenas quando o aumento a ser praticado extrapola a inflação é necessário passar por aprovação do Legislativo. A Secretaria Municipal de Receita informou que a migração no sistema informatizado de lançamento de imposto, realizado em dezembro de 2016, pode ter provocado um erro na aplicação de algumas alíquotas referentes ao IPTU 2017, devido ao não reconhecimento do “item gradil”.

O secretário disse que os erros de cálculos no imposto ocorreram especialmente em terrenos que possuem grades no lugar de muro. Ele assegurou para a reportagem que, caso seja constatado aumento superior aos 7,38%, os contribuintes podem procurar a Prefeitura para as devidas correções. “Caso o contribuinte observe uma mutação de alíquota no valor do IPTU deve procurar a Prefeitura e solicitar, por meio de requerimento, o recálculo da fatura”.

Segundo a Prefeitura, foram lançados este ano o total de R$ 62 milhões (valor bruto, sem desconto) em IPTU para 102.680 imóveis. A previsão de arrecadação é estimada em R$ 34 milhões, em detrimento da inadimplência. Apesar disso, não foi explicado se o erro admitido alterará para menos os valores lançados e a previsão de arrecadação. Diante das muitas dúvidas, é de se aguardar novos esclarecimentos da Prefeitura sobre o assunto.