Duas vans carregadas com produtos de contrabando foram apreendidas no município de Alto Taquari e duas pessoas foram presas. A carga, formada de cigarros e agrotóxicos, é avaliada em R$ 1,3 milhão. A apreensão foi realizada na tarde de quinta-feira (06.04). Denúncias anônimas alertavam para as duas vans modelo Ducato, que seguiam com produtos ilegais pela região. A denúncia fez com que uma barreira policial fosse montada nas proximidades da entrada da cidade.

Durante a abordagem, os policiais questionaram os envolvidos sobre a origem e o destino da carga. Os dois homens disseram que os produtos vinham de Campo Grande (MS) com destino a cidade de São Paulo (SP). Constatada a inexistência das notas fiscais dos produtos, foi realizado o flagrante.

“É uma região de tríplice fronteira com Goiás e Mato Grosso do Sul, por isso ficamos sempre alertas para essas práticas criminosas. A abordagem dos veículos constatou as suspeitas e, com isso, obtivemos êxito na nossa ação”, destacou o coordenador operacional do batalhão local, tenente PM Murilo Bezerra.

Os dois homens foram encaminhados à Delegacia de Alto Taquari junto com os produtos apreendidos e os veículos. Ao todo, foram 11.340 maços de cigarros e 305 sacos de agrotóxicos.

Na visão do coordenador, a filosofia de policiamento junto à comunidade, fomentada pelo 4° Comando Regional (CR4-Rondonópolis), ampara os resultados obtidos na região. “É importante ressaltar que o êxito dessa ocorrência se deu graças a proximidade entre a PM e a comunidade e também à política de integração entre as forças de segurança”, concluiu o tenente.