O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) dá início hoje (26), em Rondonópolis, aos eventos de capacitação que serão ofertados até sexta-feira (28). Para os vereadores de Rondonópolis e os demais municípios da região, o Democracia Ativa, para os prefeitos, secretários municipais e servidores, o Gestão Eficaz. Ambos acontecerão no auditório da Prefeitura de Rondonópolis.

A população também tem a oportunidade de participar do Consciência Cidadã, para aprender a fiscalizar o uso do dinheiro público. “O programa é uma ferramenta para aproximação do cidadão com o Tribunal de Contas, para que a população fique mais ligada às questões do seu Município, como aplicação de recursos, contratação de pessoal, resultados das ações e serviços, enfim, que participe ativamente do processo de acompanhamento e fiscalização da administração pública municipal e estadual”, comentou a secretária de Articulação Institucional do TCE, Cassyra Vuolo.

O Consciência Cidadã, que acontece hoje às 18h30 no Ideias Buffet, tem como foco apresentar os diversos caminhos para que todos tenham acesso à movimentação da administração municipal e estadual. As ferramentas mais comuns são os Portais de Transparência, as Audiências Públicas de prestação de contas, a cobrança do cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a Lei Orçamentária Anual (LOA) entre outros serviços e publicações que o cidadão pode entender melhor para acompanhar a aplicação dos recursos.

Todas as pessoas podem participar, não precisa de inscrição e é gratuito. Participam representante do Tribunal de Justiça, Ministério Público de Contas, conselheiros substitutos e o presidente do TCE, conselheiro Antonio Joaquim.

Os programa Democracia Ativa tem início hoje às 7h30, e o Gestão Eficaz amanhã (27) às 7h30, e sexta-feira (28) às 8 horas. Os eventos seguem ao longo do dia.