Em alusão ao Dia Mundial da Saúde, que transcorre hoje, 7 de abril – a data coincide com a criação da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1948 -, será realizada amanhã (8), mais uma edição da Feira de Agroecologia com o tema “Saúde”. O evento ocorre na Praça dos Carreiros, a partir das 8 horas. Também está prevista uma audiência pública com a população, promovida pela Prefeitura de Rondonópolis, para discutir o projeto de reforma da referida praça.

Segundo Baltazar Ferreira de Melo, da Comissão Pastoral da Terra, diante do Dia Mundial da Saúde, duas doenças que estão atacando a população serão bastante debatidas, como uma forma de alertar para condutas que a sociedade poderá tomar como prevenção. “Hoje, dois males estão atacando a população em todo o mundo e fazendo todo dia novas vítimas. É o câncer e a depressão”, enfatizou Baltazar. “A situação do câncer, principalmente em Mato Grosso, está relacionada à produção agrícola com o uso de agrotóxico, assim como a depressão. No ano de 2015, foram diagnosticados no estado 1.790 novos casos de câncer. Em 2016, foram 2.715 e, nos primeiros três meses deste ano, mais 530. Os números apontam que o câncer está crescente ano após ano”, acrescentou o ambientalista.

Conforme Baltazar, enquanto a produção agroecológica não comete injustiças sociais, não explora o trabalho infantil e não contamina os alimentos, solo e ar, a agricultura com o uso de agrotóxicos causa danos irreversíveis à saúde de muitas pessoas. “O estado de Mato Grosso é o principal consumidor de agrotóxicos no país, respondendo pela compra de 18,9% do produto, seguido do estado de São Paulo com 14,5%. O Brasil alcançou em 2009 o primeiro lugar no mundo em consumo de agrotóxicos, onde estudos comprovam que cada brasileiro consome em média 7,2 litros de agrotóxico por ano”, completou o ambientalista