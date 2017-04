A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), de Rondonópolis, recuperou ontem (10) duas caminhonetes que haviam sido roubadas na noite de anteontem (9). O assalto aconteceu em uma residência, localizada no Jardim Belo Horizonte. Conforme as informações, a investigação chegou até a localização dos veículos, que estavam em um assentamento a cerca de 60 quilômetros de Rondonópolis. No local, os policiais encontraram os veículos e um suspeito, que estava em um barraco. Ele foi identificado como Jardel Bezerra Santos (20) e, de acordo com a polícia, deve ser indiciado por receptação. Na noite de ontem, Douglas da Silva Ribeiro (21) também foi detido em Rondonópolis, suspeito de participar do roubo. Alguns objetos levados da casa foram localizados com o mesmo.

Durante o roubo, duas caminhonetes, sendo uma Ford Ranger e uma Toyota Hilux foram levadas por cinco criminosos, que renderam o morador. Conforme o registro do Boletim de Ocorrência (BO), a vítima contou que foi surpreendida por um indivíduo abrindo as grades da porta dos fundos da sua residência. Ele então teria entrado em luta corporal com o bandido, mas acabou sendo surpreendido por mais quatro indivíduos, que estavam armados. O morador foi amarrado e deixado em um cômodo da casa.

A investigação da Derf continua agora para identificar os demais participantes do assalto.