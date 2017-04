Boletins de Ocorrência poderão ser registrados a partir desta terça-feira (18) no espaço “Marcelina Fonseca Magnani”, localizado no saguão principal da sede do Poder Legislativo de Rondonópolis. A Câmara fica localizada na rua Cafelândia, 434, no bairro La Salle..

O presidente da Câmara de Vereadores, Rodrigo da Zaeli (PSDB) lembrou que a ideia é aumentar ainda mais os serviços. Ele estuda também trazer para o local, a Politec para atender a demanda de confecção de carteiras de identidade e já começou as conversações com a Polícia Civil para oferecer mais este serviço. “Temos que aproveitar a nossa estrutura para oferecer serviços à sociedade”, disse o presidente do Legislativo.

O delegado regional, Claudinei Lopes, explicou que neste início de trabalho dois servidores da Câmara vão passar por um treinamento junto com servidores da Polícia Civil para a realização dos atendimentos. Ele destacou que essa também é uma forma de descentralizar o trabalho em Rondonópolis. A Câmara, além de fornecer servidores, vai garantir também computador e impressora para a realização do atendimento. O setor vai funcionar das 8 às 18 horas de segunda a sexta.