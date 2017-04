A Câmara de Vereadores realizou na segunda-feira (10) , audiência pública para debater a situação da violência contra as mulheres no município e região. A audiência atendeu um requerimento do vereador Roni Magnani (PP) e contou com a participação dos vereadores Adonias Fernandes (PMDB) e Silvio Negri (PC do B) e do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD).

A tônica da audiência, no entanto, foi a criação de uma rede de proteção à mulher vítima da violência em Rondonópolis. A proposta foi apresentada como uma das alternativas para enfrentar o problema. A superintendente de políticas públicas para as mulheres, Isabel Silveira, deu como exemplo o que ocorre em Barra do Garças, onde todos os setores trabalham de forma integrada. Ela defendeu ainda a criação de uma coordenaria municipal da mulher. “Municípios que tem esse tipo de coordenadoria conseguem apresentar uma queda dos índices de violência contra as mulheres”, externou.

A ex-vereadora Mariúva Valentim Chaves, que representou a secretaria de Saúde, apresentou números em Rondonópolis e defendeu uma política integralizada em todos os setores, até mesmo para se ter um quadro mais real do problema.

A delegada municipal da mulher, Lígia Pinto da Silveira Avelar, e o secretário adjunto de segurança pública, Marcos Cunha, a presidente do Conselho da Mulher, Mara Oliveira,estiveram presentes na sessão e se colocaram à disposição para ajudar no combate mais severo à violência contra a mulher.

A presidente da Associação das Mulheres da Região Sul, Sandra Raquel Mendes, disse que o momento é delicado e fez questão de lembrar a falta de infraestrutura dos órgãos de atendimento a mulher e a necessidade de apoio de todos os setores. “Do jeito que está indo fica muito complicado”, disse.

O prefeito Zé Carlos do Pátio enumerou que está trabalhando no fortalecimento de setores sociais do município para avançar em políticas públicas de combate à violência contra a mulher. “Temos muita preocupação com essa situação”, resumiu o prefeito.

PAF

O vereador Roni Magnani (PP) e as entidades de defesa dos direitos das mulheres pediram também aos representantes da Polícia Militar e ao Governo do Estado, a reativação da Patrulha de Assistência à Família (PAF) em Rondonópolis.

“Nos primeiros três meses deste ano, o índice de violência doméstica teve aumento e o trabalho de assistência do poder público reduzido, a exemplo da desativação da PAF. Além de ativar estes serviços, cobramos do estado e do município mais atenção e políticas públicas voltadas ao combate da violência doméstica e familiar em Rondonópolis”, disse Roni Magnani.

A PAF consiste em uma viatura especialmente para atender vítimas de violência doméstica ou sexual, e foi idealizada pela juíza de direito Maria Mazzarello à frente da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, com o apoio da rede de atenção às vítimas.

Criada inicialmente em 2007, pelo então comandante do IV Comando Regional Sul, na época tenente-coronel Wilquerson Felizardo Sandes, a patrulha funcionou no 5º BPM por cerca de seis meses.

Depois, por conta de mudanças no comando local da PM, a patrulha acabou desativada, sendo reativada novamente pelo então comandante do 5º BPM coronel Pery Taborelli em 2010 e depois desativada novamente.