As agências da Caixa Econômica Federal (CEF) começam a pagar hoje (8), a segunda etapa das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Estão liberados 11,2 bilhões de reais para 7,7 milhões de pessoas. Em todo o país, as agências funcionam neste sábado para atender a alta demanda de pessoas. Em Rondonópolis, a informação é de que as agências vão abrir das 9h até as 15h, para tratar exclusivamente sobre o FGTS. O saque será liberado para nascidos em março, abril e maio.

A primeira fase do saque foi marcada por longas filas e demora no atendimento, mesmo para os trabalhadores que foram procurar apenas informações. Devido a alta circulação de pessoas com dinheiro no Centro, a Polícia Militar (PM) reforça o policiamento, para garantir a segurança daqueles que vão em busca do seu FGTS.

Quem comemora a liberação do dinheiro também são os comerciantes, na expectativa que muitas pessoas aproveitem para fazer compras no Centro.

O SAQUE

Os nascidos em março, abril e maio, e que tem dinheiro a receber, devem ficar atentos as formas do pagamento. Para saques de até 3.000 reais não é necessário ir até uma agência. O dinheiro pode ser resgatado nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e caixas eletrônicos do banco. Acima de 3.000 reais, é necessário ir até a agência da Caixa. A recomendação é que os recursos sejam transferidos para uma conta bancária. Se o beneficiário não tiver conta na Caixa, a transferência do FGTS pode ser feita por DOC ou TED sem cobrança de tarifa bancária, para o banco desejado.

Beneficiários com direito a sacar mais de 5.000 reis podem ter de ir à agência mais de uma vez – o banco precisa se preparar para saques mais altos. Na primeira, eles pedirão a reserva do dinheiro e agendarão um dia para o saque. Para agilizar o atendimento, a Caixa recomenda que o trabalhador leve além dos documentos, a carteira de trabalho.