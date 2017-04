Um verdeiro choque de líderes. Assim pode ser definida a visita que o Botafogo fará hoje (20), a partir das 20h45, ao Barcelona, do Equador, no Estádio Monumental, em Guayaquil, no Equador, no complemento da terceira rodada do Grupo 1 da Copa Libertadores 2017.

Ambos têm campanhas idênticas, liderando com seis pontos e cem por cento de aproveitamento. O Glorioso fez 2 a 1 no Estudiantes, da Argentina, no dia 14 de março, no Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ), e 2 a 0 no colombiano Atlético Nacional, no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia, na quinta-feira passada (13). Já os equatorianos fizeram a lição de casa contra os colombianos por 2 a 1, no dia 14 de março, e aplicaram 2 a 0 no Estudiantes na Argentina, no dia 11 de abril.

Diante deste cenário, o técnico do Botafogo, Jair Ventura, trata essa partida como estrategicamente muito importante. Ele disse que quer que a equipe repita o bom rendimento no triunfo fora de casa, diante dos atuais campeões da Libertadores.

Em termos de escalação, Jair Ventura prefere não antecipar o time que vai utilizar. Porém, a tendência aponta para a repetição do time que superou o Atlético Nacional na rodada passada. Uma provável escalação do Botafogo pode ser Gatito Fernández, Emerson Santos, Joel Carli, Emerson Silva e Víctor Luís; Bruno Silva, Rodrigo Lindoso, João Paulo e Camilo; Rodrigo Pimpão e Roger.