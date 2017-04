O Botafogo venceu o Fluminense por 3 a 1, no Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ), na tarde deste domingo (9) e garantiu vaga na final da Taça Rio, sem deixar espaço para reclamações. No próximo domingo, enfrentará o Vasco, na decisão do segundo turno.

Além do gol de Dudu (aos 26 minutos do primeiro tempo), impedido junto com outros quatro companheiros após cobrança de falta de Gilson, o Botafogo marcou duas vezes, estas legais: a primeira, logo no minuto inicial de jogo, também aconteceu em lançamento de Gilson – desta vez, quem marcou foi Igor Rabello (a um minuto do primeiro tempo), de cabeça.