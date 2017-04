A cobrança entre os jogadores do Botafogo revelada neste sábado pelo atacante Rodrigo Pimpão surtiu efeito dentro de campo. Depois de ficar fora das partidas decisivas do primeiro turno do Campeonato Carioca, quando deu prioridade para a Libertadores e usou o time reserva, o Alvinegro garantiu uma vaga nas semis da Taça Rio ao vencer o Resende na tarde deste domingo por 3 a 2, no Estádio Nilton Santos.

O Botafogo abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo pelos pés de Rodrigo Lindoso. O grande destaque foi o atacante Sassá, que entrou na etapa final e marcou duas vezes (aos 40 minutos e aos 41 minutos do segundo tempo), sendo que o segundo de bicicleta. O Resende descontou com Pingo, aos 21 minutos, e com Thiago Salles, aos 46 minutos do segundo tempo.

O resultado deixou o Botafogo na primeira colocação do Grupo B. Com isso, o Alvinegro enfrentará o Fluminense na semifinal da Taça Rio. O Tricolor terminou em segundo no Grupo C.