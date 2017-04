Estimativa é que já são aproximadamente 500 metros de obras em andamento, desde a retomada dos trabalhos

Após os muitos problemas no passado, o atual bom andamento verificado na canalização do Córrego Canivete, em Rondonópolis, vem agradando moradores da região. A estimativa é que já são aproximadamente 500 metros de obras em andamento, desde a retomada dos trabalhos, em janeiro deste ano. O prazo de conclusão dos serviços remanescentes é de 1 ano.

Para se ter uma noção do avanço das obras, na época em que foi lançada em 2010, a canalização do Canivete teve pouco mais de 300 metros concluídos de um total de 2.700 metros a serem contemplados. O profissional Moisés Luiz da Costa, da empresa CPOL Consultoria de Obras e Projetos, responsável pela fiscalização do projeto e canalização do córrego, informou ao Jornal A TRIBUNA que as obras agora estão dentro do cronograma traçado.

Moisés estima que cerca de 20% das obras previstas já foram executadas até o momento e aponta que a canalização do Córrego Canivete terá um avanço bem maior a partir de agora no ritmo dos trabalhos em função do início do período da estiagem na nossa região, nesta época do ano. Agora informou que a empresa contratada também ficou de aumentar a quantidade de trabalhadores, passando a contar com uma faixa de 30 a 40 trabalhadores.

O responsável pela fiscalização das obras explica que a canalização vem sendo feita com pedra rachão com argamassa. De acordo com a Sinfra, serão realizadas no projeto a execução de obra de canalização trapezoidal com pedra argamassada, pavimentação asfáltica do tipo TSD (Tratamento Superficial Duplo) com capa selante e galerias de águas plúvias nas ruas adjacentes ao córrego. A empresa responsável pela execução é a Zavattaro Engenharia e Construções Eireli, com sede em Curitiba (PR), com um custo de pouco mais de R$ 13,417 milhões.

A líder comunitária Nilza Maria Nunes Sirqueira é membro do Comitê Pró-Canalização e Asfaltamento das Vias Adjacentes do Canivete. Ela atesta ao Jornal A TRIBUNA que o grupo, em uma recente visita ao local das obras, ficou otimista com o que viu, com o bom ritmo das obras até então. Apesar do avanço quanto à canalização, se queixa da falta de informações em relação ao projeto como um todo. Por exemplo, diz que a comunidade não sabe se o novo projeto vai contemplar pavimentação das vias adjacentes, assim como no original.

Conforme Nilza, os moradores anseiam que o projeto de canalização possa contemplar a pavimentação das vias ainda descobertas e também ao menos duas travessias (pontes), beneficiando os bairros Jardim Quênia, Jardim Carvalho e Jardim Tropical. “A gente só sabe que vai acontecer a canalização, mas queria a concretização do projeto como era originalmente”, externou para a reportagem.

A estimativa é que as obras de canalização do Córrego Canivete beneficiem aproximadamente 40 bairros nas imediações.