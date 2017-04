Bióloga renomada ministra conferência em Rondonópolis

No mês de novembro de 1989, Neiva Guedes teve um encontro biofílico que mudou a sua vida. A bióloga, na ocasião recém-formada, viu um bando de araras azuis (Anodorhynchus hyacinthinus) no Pantanal durante a prática de campo de um de curso de conservação da natureza. Quando soube que a ave estava ameaçada de extinção e que estava desaparecendo rapidamente, Neiva decidiu fazer algo para que isso não acontecesse e pensou que outras pessoas deveriam conhecer as araras azuis em seu hábitat natural. O fato se transformou em um marco pessoal: a luta pela conservação da arara azul, dando início ao Projeto Arara Azul. Desde então ela dedica sua vida para a conservação desta ave no Pantanal brasileiro.

Neiva estudou a vida das araras azuis em vida livre e passou a manejar o ambiente, testando e produzindo ninhos artificiais, manejando ovos e filhotes, e acima de tudo, envolvendo a população e divulgando a importância de se manter as araras-azuis livres e voando na natureza. Assim, aves que nas últimas décadas estavam ficando raras, tornaram-se comuns e abundantes em várias regiões do Pantanal. Nos últimos 17 anos o projeto se tornou um exemplo de conservação, no Brasil e no mundo. Atualmente o projeto é patrocinado pela Uniderp, pela Toyota do Brasil e pelo Refúgio Ecológico Caiman.

Por sua atuação na conservação da biodiversidade brasileira, Neiva, que é mestre em Ciências Florestais pela ESALQ/USP, doutora em Zoologia pela UNESP/Botucatu, e professora do Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Uniderp, recebeu vários prêmios, entre eles: Prêmio Pieter Oyens, Prêmio Natureza e Sociedade em reconhecimento a qualidade técnica, de inovação e relevância por sua dissertação de mestrado; Prêmio Super Ecologia 2002; Prêmio FINEP de Inovação Tecnológica 2002; Comenda Grão Mestre da Order of the Golden Ark, do Príncipe Berhnard da Holanda em 2004; Troféu Eco-cidadão 2004; Prêmio Ambiental Von Martius 2004; e Prêmio Ecologia e Ambientalismo, em 2005.

Atualmente, Neiva Guedes vem se dedicando a uma nova linha de pesquisa, sobre a ecologia de araras vermelhas (Ara chloropterus) e araras-canindé (Ara ararauna) em ecossistemas urbanos. Eu e o biólogo João F.C. Bohrer, meu orientando no Mestrado em Geografia da UFMT em Rondonópolis, articulamos uma parceria com a Dra. Guedes, para desenvolvermos o Projeto Araras Urbanas de Rondonópolis.

Tenho difundido insistentemente nos meus artigos acadêmicos, a importância de estudos sobre a biodiversidade das cidades médias do Brasil, como Rondonópolis, as quais estão crescendo mais velozmente do que as cidades grandes, desde os anos 1990. Tais estudos têm o objetivo de auxiliar o estabelecimento de políticas ambientais urbanas mais exitosas na proteção da diversidade biológica e no incremento da qualidade de vida dos cidadãos. Estes são efetivamente os principais objetivos do Projeto Araras Urbanas de Rondonópolis: vamos mapear todas as manchas de vegetação utilizadas pelas araras-canindé na zona urbana, visando à conservação dessas manchas, o que garante o suporte às aves. Ademais, ganham os rondonopolitanos com a permanência do verde.

Daí a parceria com Neiva Guedes, uma das mais importantes experts do mundo em psitacídeos. Tal parceria tem o apoio do JUVAM (Juizado Volante Ambiental), SEMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rondonópolis), Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Mestrado em Geografia da UFMT em Rondonópolis (linha de pesquisa Geotecnologias Aplicadas à Gestão e Análise Ambiental). Ademais, também colaboram como assessores científicos do Projeto os doutores José Ignácio Aguirre e Beatriz Martinez Miranzo, ambos da Universidade Complutense de Madrid, Espanha.

Nesta terça-feira, 11 de abril, às 19 horas, a doutora Neiva Guedes proferirá uma conferência, intitulada “A Importância das Araras para a Conservação da Biodiversidade”, na Damásio Educacional (R. Edgard Armond, 247). Esse evento marca o início formal do Projeto Araras Urbanas, ocasião em que o apresentaremos e debateremos seus aspectos científicos.

(*) Fabio Angeoletto é professor do Mestrado em Geografia da UFMT. Twitter: @JupiterFulgor