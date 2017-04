O curso de Biblioteconomia da UFMT – Campus de Rondonópolis lançou oficialmente, na quinta-feira (27/04), o projeto de intervenção urbana artístico-cultural denominado de “Minitecas Literárias”. A ideia central do projeto é ressignificar os espaços das ruas, praças e comunidades diversas em Rondonópolis, especialmente nas áreas mais carentes de recursos econômico-financeiros e vulnerabilidade social. Por meio da cultura informacional, pretende, em contexto urbano complexo e multifacetado, proporcionar à comunidade rondonopolitana um instante de aprendizagem lúdica, a partir da leitura e troca de livros, de forma gratuita e disponível vinte quatro horas por dia.

Trata-se de um projeto que instala pequenas bibliotecas colaborativas pela cidade de Rondonópolis, criando possibilidades para inúmeras trocas literárias, incentivo à leitura e ocupação de espaços da cidade. As casinhas, iguais aquelas de passarinho, são instaladas em postes, praças, parques, em instituições ou grupos comunitários, que não tenha bibliotecas, mas exista um fluxo considerável de pessoas, como nos casos dos PSFs e Oratório Dom Bosco.

As Minitecas Literárias serão feitas de madeiras e cobertas por material impermeável para resistir à ação do tempo. Depois, são decoradas e recheadas com livros. Fixadas nos postes ou colocadas, por meio de pedestal, nas praças ou em outro local definido pela equipe do projeto ou sugerido pela população. Assim, os primeiros passos foram: desenvolver o projeto, elencando carga horária, equipe e número de participantes, público-alvo e os objetivos, procedimentos e ações necessárias à consecução dos objetivos propostos; depois, foi submetido à Procev – Pró-reitoria de Cultura, Extensão e Vivência da Universidade Federal de Mato Grosso para avaliação e aprovação.

Após a aprovação do Projeto de Extensão Bibliotecas Públicas e Comunitárias – Minitecas Literárias, a equipe reuniu-se na última quinta-feira com os membros e colaboradores do Projeto para definir o desenvolvimento das etapas, procedimentos e ações para a construção, instalação e manutenção das minitecas literárias. Na primeira reunião oficial do Projeto ficou decidido que, os membros junto com um arquiteto e engenheiro, vão elaborar um orçamento de materiais e custos para a confecção das pequenas bibliotecas; fazer um levantamento das áreas de instalação por região de Rondonópolis. Definir os procedimentos e técnicas de coleta, registro, catalogação e controle bibliográfico do fluxo de entrada e saída dos livros das minitecas literárias.

De acordo com a gestora do Projeto, professora-mestre Sheila Cristina Ferreira Gabriel, que terá a função de: planejar, controlar e executar todo o escopo, determinando metas, prazos e responsabilidades dos membros. Irá definir atribuições, tarefas, acompanhar e documentar o andamento da sua equipe através de ferramentas e técnicas apuradas. Também, administrará os recursos financeiros, materiais e humanos. Envolver os membros na execução das atividades e nos objetivos do projeto para seu sucesso. “Na primeira reunião, por sinal muito produtiva, conseguimos determinar algumas prioridades e apresentar algumas propostas para a construção e estrutura logística do projeto. Por se tratar de um projeto muito abrangente e de maior complexidade, vamos trabalhar por etapas, buscando apoio dos órgãos públicos e parcerias com a iniciativa privada. Será muito importante o envolvimento do pessoal das bibliotecas municipais; da Prefeitura de Rondonópolis, da Secretaria de Educação e Conselho de Cultura, assim como, toda a população e empresas da cidade”.

De acordo com a gestora do Projeto, ficou definido nesta primeira reunião, que as minitecas, a princípio, deverão ser instaladas em trinta locais estratégicos da cidade. “Cada miniteca terá quinze exemplares de livros devidamente catalogados; pensamos, ainda, em elaborar frases de efeito para as casinhas, que incentive a leitura, a socialização da informação e a rotatividade dos livros. Também será realizada uma Campanha de Doação para contribuir com o acervo das minitecas. Já começo a imaginar a cidade repleta de minitecas com livros disponíveis para a população, no intuito de formar uma sociedade leitora e minimizar os índices alarmantes de não-leitores, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade social”, enfatiza.

Além da Profa. Sheila Gabriel, o Projeto Minitecas Literárias conta com uma equipe altamente qualificada em procedimentos bibliotecários e informacionais, a exemplo do Prof. Dr. Alexandre Gusmão, do Prof. Me. Joel Martins Luz, da administradora e docente de Biblioteconomia, professora Susana Menegol, do técnico-administrativo Vinicius Hipólito; acadêmicos do curso de Biblioteconomia, principalmente do segundo e quarto ano, além de um bolsista da Câmara de Extensão (Camex/Procev/UFMT- Rondonópolis), o acadêmico de Biblioteconomia Daniel Cayres.

Conta com a colaboração do conselheiro da área de Cultura do Município, Alisson de Oliveira, que ficou responsável pela intermediação com os órgãos públicos. O projeto é coordenado pela professora-doutora Edileusa Pena e pretende atingir um público estimado em 500 usuários das Minitecas Literárias, seja nas praças, nos postes, no centro da cidade ou nas periferias de Rondonópolis. Para isso, busca o envolvimento de toda população rondonopolitana.