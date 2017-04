O deputado federal Carlos Bezerra (PMDB), ontem em reunião com o prefeito Zé Carlos do Pátio (SD), na Prefeitura de Rondonópolis, anunciou que está trabalhando com a bancada de deputados federais e senadores do Estado de Mato Grosso, a liberação de recursos na ordem de mais de R$ 80 milhões para investimento em infraestrutura do Distrito Industrial Rondonópolis e bairros da periferia da cidade. Além disso, o deputado informou que mais R$ 100 milhões poderão ser liberados para terminar e concluir o Aeroporto Maestro Marinho Franco.

“Para o ano que vem, estamos trabalhando para a cidade recursos na ordem de R$ 80 milhões para terminar o Distrito Industrial Rondonópolis. O restante que sobrar poderá ir para a infraestrutura dos bairros, prioritariamente aqueles da periferia. A liberação deste montante será por meio de uma emenda da bancada de Mato Grosso que são 11, sendo quatro de Rondonópolis, eu o deputado Adilton Sachetti (PSB), os senadores José Medeiros (PSD) e Wellington Fagundes (PR). Assim sendo, a maioria está a favor desta liberação para Rondonópolis. Resultado da união da bancada do estado, foi a liberação de R$ 80 milhões para investimentos no Pronto Socorro de Cuiabá”, disse o deputado.

“Estamos articulando em Brasília recursos para Rondonópolis já há algum tempo e vinhemos aprofundar isso com o prefeito e sua equipe. São várias obras essenciais para o município que têm recursos federais assegurados, como para compra de duas patrulhas mecanizadas para zona rural, um caminhão para Gleba Cascata e a construção de cinco centros de multiuso. No esporte, tem recursos na conta da prefeitura para estruturar o Estádio Pinheirão na Vila Operária. Também estão garantidos recursos para construção da Vila do Esporte no Alfredo de Castro e recurso para modernização do Parque do Lourencinho”, externou o deputado.

Bezerra também informou em sua visita que recebeu a informação no Ministério da Integração Nacional de que ainda estão previstos para o aeroporto de Rondonópolis investimentos de mais de R$ 100 milhões. “Estes recursos ainda são do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), que poderão ser utilizados para conclusão em definitivo do aeroporto da cidade que futuramente poderá contar com infraestrutura completa para pousos e decolagens de aviões de grande porte”, completou o parlamentar.