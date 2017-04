O vice-presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis, o vereador Beto do Amendoim (PSL), declarou ontem à reportagem que vem sofrendo, nos últimos meses, perseguições políticas e de pessoas que ainda não aceitaram a sua vitória nas urnas.

“Estou sendo vítima de todo tipo de ataque nas redes sociais, inclusive onde já circulou uma foto que me atribui a um suposto projeto de lei que determinaria prioridade de atendimento em órgãos públicos e privados a vereadores. Coisa que não existe e nunca foi discutida”, garante o parlamentar.

Ele explica que, apesar da sua condição de vereador, ainda continua trabalhando com a venda noturna de amendoim para complementar o salário que recebe da Câmara, em face de algumas dívidas contraídas e também ajudas emergenciais a pessoas que o procuram. “Comecei a trabalhar aos 11 anos de idade, já fui vendedor de picolé, verduras, garçom e há 21 anos vendo amendoins”, conta.

De acordo com Beto do Amendoim, estas tentativas de desmoralização de sua imagem estão partindo de pessoas que até hoje ainda não aceitam ver um líder comunitário e simples trabalhador ocupando a vereança de forma legítima pelo voto. “Querem a todo o custo impor suas ideias e vontades contra a democracia, mas permanecerei firme em meu propósito de representar e cumprir o papel de fiscalizador para o qual fui eleito”, externou o parlamentar.