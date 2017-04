Após 50 dias de internação na Santa Casa de Misericórdia e Maternidade, a pequena Luísa Vitória, bebê que foi salva por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Rondonópolis durante uma cesárea de urgência, teve alta médica ontem (5) e já está em casa, aos cuidados da família.

A alta foi comemorada pela pai, Cristian Ribeiro Pimentel, demais familiares, pelos funcionários da Santa Casa e também pela equipe médica do Samu que realizou o parto, formada pela médica Luciana Horta, o bombeiro militar Genivaldo Junior e a enfermeira Evilásia Soares.

Com muita emoção de todos os presentes, Luísa foi muito paparicada por todos os envolvidos e provocou choro naqueles que participaram do salvamento, desta vez, de alegria. “Estou muito feliz. Ela está bem, sem nenhuma sequela. Apesar de tudo que aconteceu, ser pai é a melhor experiência. Vou cuidar dela e dar todo amor e carinho, e tenho certeza que a mãe dela vai olhar por nós lá de cima”, declarou o pai da menina.

Emocionados, os socorristas mais uma vez lembraram dos momentos de tensão, e da difícil decisão de realizar o parto. “Muitos até nos criticaram, dizendo que não deveríamos ter feito. Mas hoje, olhando pra ela, tenho certeza que fizemos a coisa certa, que cumprimos o nosso papel”, disse o bombeiro Junior. O trabalho da equipe da Maternidade da Santa Casa, que recebeu a criança em estado grave após o parto, foi elogiado pelo superintendente executivo da unidade. “O trabalho que todos fizeram, certamente ficará marcado na história da Santa Casa”, disse Eder Lúcio de Souza.

O CASO

Iolanda Pimentel (22), que residia no bairro Cidade Alta, estava grávida de 9 meses e morreu após passar mal em casa, na noite do dia 17 de fevereiro. A equipe do Samu que se deslocava para a residência para atender a ocorrência, encontrou a jovem já sem os sinais vitais.

Conforme a família, Iolanda teve uma crise de pressão alta. No local, e constatando que a mulher estava sem vida, a equipe então pediu autorização para a família para tentar salvar o bebê. Iolanda foi levada para a ambulância, e uma cesárea de urgência foi realizada no trajeto para o hospital.

A criança nasceu em parada cardiorrespiratória, foi reanimada, entubada e levada para a UTI neonatal da Santa Casa, ficando aos cuidados da equipe pediátrica da unidade. Ela permaneceu vários dias da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal, em situação delicada, mas reagiu e agora está junto a família.