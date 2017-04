As polícias Civil e Militar realizaram durante o último fim de semana em Rondonópolis, atividades de saturação em bares e lanchonetes do Município. As ações fazem parte de um trabalho de prevenção e repressão à criminalidade na cidade, proposto pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT).

A grande movimentação de viaturas e policiais chamou a atenção da população. Durante a operação, foram feitas revistas à pessoas em estabelecimentos comerciais localizados em pontos estratégicos que foram definidos pelas forças de segurança. Baseados em estatísticas de ocorrências, os locais que são considerados “zonas quentes”, recebem a fiscalização especial.

O comandante regional da Polícia Militar, tenente-coronel PM Wilker Soares Sodré, destacou que o foco das ações é a redução dos índices criminais, especialmente dos roubos, furtos, homicídios e tráfico de drogas. “Essas ações são importantes para aumentar a sensação de segurança da população e inibir possíveis práticas criminosas”, disse.

As atividades da Segurança Pública no Município foram intensificadas desde a sexta-feira (31), com o cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão. Barreiras e bloqueios também foram feitos nas saídas para os municípios de Guiratinga e Poxoréu, com objetivo de abordar vans, ônibus, táxis e mototáxis. A intenção foi fiscalizar possíveis traficantes de drogas e armas, bem como os chamados “mulas”.