Mais uma residência foi invadida pelos marginais e roubada em Rondonópolis. O fato ocorreu no final de semana. De acordo com informações da Polícia Militar, a família foi abordada pelos assaltantes na madrugada de domingo (16), quando um dos moradores estava entrando na residência, localizada no Jardim Tropical, para guardar uma caminhonete.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência (BO), uma das vítimas, de 27 anos, relatou que seu marido foi guardar o veículo na garagem por volta de 0h30 quando foi surpreendido por três indivíduos com posse de arma de fogo. O trio que já havia rendido a primeira vítima entrou na residência e manteve toda a família trancada em um quarto para vasculhar a casa e roubar pertences, entre eles joias e dinheiro.

Um dos moradores conseguiu sair do quarto onde a família era mantida como refém. Ele pulou para a parte de baixo do sobrado e pediu socorro a um inquilino que acionou a Polícia Militar.

As vítimas relataram para a polícia que os três marginais eram magros e de estatura mediana, dois de cor negra e um pardo, um vestia camiseta branca e short colorido, outro trajava blusa escura, calça jeans e boné branco, o terceiro bandido estava com camiseta azul, bermuda e chinelo.

Durante rondas nas imediações, a PM conseguiu visualizar um veículo Fiat Siena, de cor prata e fizeram uma abordagem ao motorista. Os policiais visualizaram dentro do carro dois capacetes. O suspeito estava ofegante e suava muito. Ao ser interrogado pela guarnição porque ele estaria nesse estado, o indivíduo relatou que estava saindo de sua residência, mas não soube explicar onde era o endereço de sua moradia.

Depois disso, o suspeito, identificado como Thierry Erison Santos de Souza, 21 anos, acabou confessando que participou do roubo da caminhonete e que receberia, pela sua participação no crime, a quantia de R$ 500.

O suspeito foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia e foi reconhecido por uma das vítimas como sendo um dos autores do crime. Até ontem, na polícia, não havia registro sobre a localização da caminhonete roubada.