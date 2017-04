Um suposto participante do game dizia que seriam entregues balas envenenadas em escolas do Município, como parte dos desafios do jogo mortal

Um dos assuntos que mais tem gerado preocupação no Brasil e no mundo é o jogo virtual Baleia Azul. O passatempo, disputado pelas redes sociais, propõe ao jogador 50 desafios macabros que vão desde a automutilação até o suicídio.

Em Rondonópolis, uma mensagem compartilhada no aplicativo WhatsApp ganhou grandes proporções e causou preocupação aos moradores. Na mensagem, um suposto participante do game Baleia Azul dizia que seriam entregues balas envenenadas em escolas do Município, como parte dos desafios do jogo.

Conforme a Polícia Civil, assim que a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da cidade tomou conhecimento sobre o fato, equipes deram início a investigação e conseguiram identificar a origem da mensagem.

O autor, um estudante de 18 anos, é rondonopolitano mas mora em outra cidade. A DHPP entrou em contato com a família do jovem e também com o mesmo, e a informação é de que ele apenas compartilhou a informação, sem ter nenhum envolvimento com o jogo Baleia Azul.

Em uma rede social, o jovem que compartilhou a mensagem publicou uma nota dizendo que apenas recebeu a informação em um grupo de WhatsApp, sem saber a procedência ou se o fato era verídico. “Apenas repassei como alerta, perdão as pessoas que se preocuparam”, disse.

Conforme a Polícia Civil, o estudante pode responder por contravenção penal, já que conforme a lei provocar alarme ou praticar ato capaz de produzir pânico ou tumulto é crime. A pena, neste caso, é de prisão de 15 dias a seis meses ou pagamento de multa.

CASOS INVESTIGADOS

As forças de segurança do Estado estão em alerta com relação ao game virtual e pelo menos 13 participantes do jogo da Baleia Azul foram identificados em Mato Grosso. O único caso de morte relacionada ao jogo virtual, confirmado até o momento pela Polícia Judiciária Civil, se refere ao suicídio de uma adolescente em Vila Rica.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte da jovem Maria de Fátima da Silva Oliveira, de 16 anos, encontrada sem vida em uma represa do bairro Inconfidentes, no dia 11 de abril. As investigações buscam elucidar existência do crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, por meio do jogo virtual.

O delegado do Município, Gutemberg de Lucena Almeida, informou que os trabalhos se concentram na identificação do curador do jogo que a menor participava.

Em Tapurah, a PJC apura um caso suspeito de estar ligado ao jogo virtual. Na última quarta-feira (19), a mãe de uma criança de 10 anos foi orientada pelo Conselho Tutelar a procurar a Polícia para comunicar que a filha de 10 anos estava com os braços lesionados, nervosa e desorientada. A mãe também relatou que fez buscas no celular e constatou que a menina tinha apagado as mensagens de conversas no aplicativo WhatsApp. O delegado da Polícia Civil da cidade, Walter de Melo Fonseca Junior, informou que foi instaurado inquérito policial para apurar possível instigação ao suicídio.

PRISÃO

Um locutor de rádio, de 24 anos, foi detido anteontem (19) em Novo Mundo, suspeito de divulgar ameaças do jogo Baleia Azul. Segundo a Polícia Militar, ele teria encaminhado mensagens com ameaças contra estudantes de duas escolas da cidade.

O celular do locutor foi apreendido. O conteúdo do aparelho deve ser analisado durante as investigações. À polícia, ele disse que recebeu a mensagem em um grupo de WhatsApp de Sinop. Depois, afirmou ter alterado alguns dados da mensagem, como nome, cidade e os nomes das escolas. Em seguida, a encaminhou em um grupo de colegas de trabalho dele para fazer uma “brincadeira”.

O JOGO

O jogo online foi iniciado na Rússia entre 2015 e 2016 e está supostamente ligado a uma série de suicídios em todo o mundo, uma vez que busca causar danos emocionais aos participantes. Os jogadores são coagidos a seguir instruções feitas por um “curador”, como é chamada a pessoa que entrega os desafios.

De acordo com relatos, o jogo dura cerca de 50 dias com desafios que vão desde “assistir a filmes de terror durante madrugada” e “rasgar a própria pele com a faca até uma determinada hora do dia” até o desafio final, que seria o suicídio.

Gecat vai auxiliar investigações dos casos suspeitos

Da Reportagem

A Gerência de Combate aos Crimes de Alta Tecnologia (Gecat), da Polícia Judiciária Civil, auxiliará as Delegacias de Polícia nas investigações que apuram pretensos delitos decorrentes do desafio virtual, denominado “Baleia Azul”. A Gecat ficará encarregada pela elaboração de relatórios técnicos que possam auxiliar na identificação da autoria da pessoa, que está por trás do jogo, monitorando os desafios, e também das representações cautelares, visando à quebra de sigilo telemático e afins.

Uma força-tarefa, entre as células de inteligência de todas as forças de segurança, foi criada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), para troca de informações entre os núcleos de inteligência. Espera-se que o conhecimento produzido pelas respectivas corporações possa levar ao esclarecimento dos episódios sob investigação policial e também prevenir novas ocorrências dessa natureza.

ORIENTAÇÃO – As orientações da PJC são voltadas aos pais, que devem estar atentos aos filhos enquanto estão nas redes sociais. Os responsáveis precisam monitorar o que os filhos fazem e saber com quem falam, principalmente, na madrugada. Caso percebam alguma mudança no comportamento dos filhos, procurem ajuda psicológica. “Orientar, conversar são as melhores formas de educar. Há muitas coisas circulando na internet e algumas brincadeiras danosas”, disse o delegado de Vila Rica, Gutemberg de Lucena Almeida.

GECAT – A GECAT é uma gerência ligada à Coordenadoria de Inteligência Tecnológica, da Diretoria de Inteligência, que atua no assessoramento às Delegacias da Polícia Judiciária Civil, que preside investigações complexas que envolvem o uso da tecnologia de ponta ou a utilização de recursos tecnológicos, mais especificadamente, a internet. São os chamados popularmente “crimes virtuais”, bem reais na verdade.