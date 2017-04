Proposta é confeccionar um projeto de revitalização da estrutura da praça, mantendo suas principais características histórico-culturais

Audiência pública realizada neste fim de semana na cidade se posicionou por abrir mão do projeto de reforma da Praça dos Carreiros, concebido na gestão municipal anterior e que previa a alteração por completo da sua estrutura. O entendimento foi por confeccionar um projeto de revitalização da estrutura da praça, mantendo suas principais características histórico-culturais.

Essa audiência pública foi realizada na própria Praça dos Carreiros e teve a participação de agentes culturais, de professores de Geografia e História, secretários municipais, pioneiros, entre outros, incluindo o autor do projeto arquitetônico inicialmente previsto, o arquiteto Alexandre Torres, que defendeu sua obra, mas não teve êxito.

Após ser acionado por algumas pessoas da sociedade, o Ministério Público do Estado solicitou que o Município apresentasse um parecer técnico acerca dos valores histórico-culturais e identidade original, antes do começo das obras de reforma e reconstrução da Praça dos Carreiros. Com isso, a Prefeitura encomendou para a UFMT um estudo técnico sobre a questão, o qual vem sendo executado pela professora Jocenaide Rosseto.

O gerente municipal de Gestão e Financiamento Cultural, Cícero Moraes, explicou à reportagem que os participantes da audiência concordam que o novo projeto de revitalização da Praça dos Carreiros não pode alterar alguns aspectos do local, especificamente o piso de mosaico português e o coreto ali existentes, considerando os valores históricos, culturais e imateriais. Também foi apontado o desejo pelo replantio de uma antiga figueira que existia na praça.

Conforme Cícero Moraes, tudo caminha agora para a confecção de um novo projeto arquitetônico para a revitalização da praça, sem alterações na estrutura, mas atendendo exigências e necessidades relativas à acessibilidade. Ele informou que a discussão das alterações no projeto vai ser levada ao Conselho Municipal de Cultura e à Comissão de Patrimônio Histórico do Município. A Prefeitura também vai aguardar o estudo em andamento para embasar as decisões.

Foi exposta ainda na audiência a ideia para retomada de uma feira na Praça dos Carreiros, nas manhãs de sábado, resgatando a origem desse logradouro público do município.

PROJETO ABANDONADO

O projeto inicialmente previsto para a reforma da Praça dos Carreiros já estava com tudo pronto para início das obras desde o fim do ano passado, inclusive com as licenças ambientais emitidas, o projeto de compensação ambiental devido a supressão de árvores, projetos complementares e orçamento disponível. As obras também estavam contratadas, com a devida ordem de serviço para que a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) pudesse iniciar os trabalhos. Agora, com a troca de gestão, conforme as novas discussões, os trabalhos burocráticos em prol da revitalização da Praça dos Carreiros terão que ser reiniciados, fazendo com que o local permaneça por mais um bom período da forma como está.