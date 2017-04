O projeto de reforma da Praça dos Carreiros, concebido na gestão municipal anterior, será discutido hoje (8/4) em Rondonópolis. Para isso, será realizada uma audiência pública na própria Praça dos Carreiros, no Centro, a partir das 10h30 da manhã, envolvendo a Secretaria Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Cultura, agentes culturais e demais interessados. A reforma no referido logradouro já está com ordem de serviço assinada, mas pode ter alteração no projeto.

A proposta dessa audiência pública é de promover um momento de interação cultural, de troca de experiências e de opiniões entre os envolvidos, objetivando definir um plano de trabalho em relação à reforma da Praça dos Carreiros. Segundo o secretário municipal de Cultura, Humberto Campos, o início das obras na Praça dos Carreiros é uma urgência do prefeito Zé Carlos do Pátio, considerando que há muito tempo o recinto precisa de uma reforma.

No entanto, Humberto Campos externou que se propõe agora um resgate dos valores histórico-culturais da Praça dos Carreiros, apontando que o projeto de reforma proposto pela gestão anterior não agradou e que, por isso, o prefeito tem buscado uma alternativa que agrade a toda população. Assim, além da discussão da retomada da obra, adiantou que provavelmente será feito um novo projeto, deixando de lado o existente.

A promotora de Justiça Joana Maria Bortoni Ninis informou ontem ao Jornal A TRIBUNA que, devido a compromissos na capital, não poderá participar da audiência pública prevista para hoje. Ela pediu à Prefeitura a emissão de um parecer técnico acerca dos valores culturais do local antes do começo das obras de reforma e construção planejada.

Joana Maria explicou à reportagem que não tem nenhum impedimento contra a reforma da Praça dos Carreiros, mas que entende ser prudente a realização de um estudo técnico desse espaço público carregado de valores históricos, culturais e imateriais. Nesse contexto, apontou que o referido logradouro é a única praça com mosaico português do município. Em outro exemplo, cita o valor histórico, cultural e imaterial do coreto existente no lugar.

Conforme a promotora, o prefeito Zé Carlos do Pátio demonstrou interesse em fazer a reforma na Praça dos Carreiros o mais breve possível e, dentro da preocupação existente, o Município solicitou à UFMT um estudo técnico acerca dos valores históricos, culturais e imateriais do recinto. Com isso, aponta que o prefeito terá um embasamento teórico para sua tomada de decisão acerca do projeto ideal para a Praça dos Carreiros.

Joana Maria disse ontem à reportagem que também pretende se embasar no parecer que está sendo feito pela universidade. De qualquer forma, explicou que defende a reforma da Praça dos Carreiros, mas sem esquecer a preservação do patrimônio histórico existente no município. Nesse sentido, entende que existem outros espaços verdes da cidade que merecem e cabem um projeto de modernização/reconstrução.

Antes da audiência pública, a Secretaria Municipal de Cultura promoverá na Praça dos Carreiros, a partir da 8h, o café tradicional com pioneiros da cidade.