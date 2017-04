Realizada na Câmara de Vereadores, chacina em Colniza foi um dos assuntos mais abordados durante debates

Uma audiência pública, proposta pelo deputado estadual Valdir Barranco (PT) para discutir a regularização fundiária na região, foi realizada ontem (24) em Rondonópolis. A audiência contou com a presença de representantes da Câmara Setorial de Regularização Fundiária e Mediação de Conflitos da Assembleia Legislativa do Estado (ALMT), representantes de entidades organizadas, movimentos sociais, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Prefeitura de Rondonópolis e Câmara Municipal de Vereadores. O objetivo da audiência, que deve percorrer outros municípios de Mato Grosso, é formular um plano para que Estado e União realizem a regularização fundiária.

Um estudo com dados relativos a 2016 da Comissão Pastoral da Terra (CPT), ligada à Igreja Católica, aponta que 40.028 famílias vivem em áreas de conflitos agrários no Estado. Com a chacina ocorrida em Colniza, a expectativa é que após a tragédia ao menos as autoridades deem maior agilidade ao processo de regularização fundiária e de reforma agrária. “Nós precisamos mais do que nunca auxiliar na mediação desses conflitos porque só a Justiça não consegue, e é obrigação da Assembleia legislativa dar sua contribuição”, disse o deputado.

Sobrou críticas também para o Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat). “O Intermat não tem participado das discussões. Talvez por isso a situação tenha chegado onde está. É preciso que seja feito um georreferenciamento urbano e rural, talvez com isso possamos minimizar as situações de conflito. A discussão é pertinente e deve ser abrangida aos órgãos responsáveis e também aos interessados: o trabalhador do campo”, defendeu Barranco.

O conflito em Colniza foi considerado por todos uma tragédia já anunciada. “Nós acreditamos que tudo isso acontece por duas situações: primeiro pela falta de punições, a impunidade das pessoas que cometem crimes no campo, e segundo pela burocracia estatal em se fazer a regularização fundiária”, disse o presidente da Comissão Setorial da ALMT, Elvis Lauk Junior. Vale ressaltar que Mato Grosso está na primeira colocação no ranking nacional de violência no campo.

Com o plenário lotado, especialmente por trabalhadores rurais, a cobrança quanto a atitudes por parte da ALMT devido a chacina em Colniza e punição dos responsáveis foi grande. Além disso, os trabalhadores cobraram apoio e agilidade para a regularização nos municípios da região.