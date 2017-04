A Caldense venceu os reservas do Atlético Mineiro de virada por 2 a 1 na tarde deste domingo (9) pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro. Apesar da vitória, a Veterana não conseguiu chegar às semifinais do estadual. A vitória do URT pelo mesmo placar contra o Tombense classificou o time de Patos de Minas (MG).

A partida valeu como teste para o técnico Róger Machado, que aproveitou para poupar titulares de olho no confronto contra o Sport Boys-BOL, pela Libertadores, na próxima quinta-feira (13). Entre os que ganharam uma chance, destaque para o meia Marlone, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Galo (aos 37 minutos do primeiro tempo). Luiz Eduardo (aos cinco minutos do segundo tempo) e Cristiano (aos 31 minutos do segundo tempo), com um golaço, marcaram os gols da vitória do time de Poços de Caldas (MG).

Com o resultado, o Atlético-MG terminou a fase de classificação em 1º lugar, com 27 pontos, mesma pontuação do Cruzeiro, mas com uma vitória a mais. O Galo enfrenta agora a URT nas semifinais do estadual. Já a Caldense fecha sua participação em 5º lugar, com 17 pontos. A Veterana agora se prepara para a disputa da Série D, que começa no mês de maio.