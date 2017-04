O jogo foi no Mineirão. Esmagadora maioria de atleticanos, apesar do mando de campo ser da URT. Em uma partida de dois tempos distintos – um primeiro avassalador do Atlético-MG, com muitos gols perdidos, e um segundo muito correto do time de Patos de Minas (MG) – a igualdade em 1 a 1 no placar foi o retrato da primeira partida da semifinal do Campeonato Mineiro entre as duas equipes. Rafael Moura anotou para o Galo, aos 21 minutos do primeiro tempo, e Marques – xará de um ídolo atleticano, quem diria – empatou para o campeão do interior, aos quatro minutos do segundo tempo.

O segundo jogo da semifinal do Mineiro será no próximo domingo, às 15h, no Independência. Como fez uma campanha melhor na fase classificatória, o Atlético-MG joga por qualquer empate para se classificar à decisão. Enquanto a URT terá a semana inteira para se preparar para o confronto contra o Galo, no segundo jogo, o time alvinegro tem um importante desafio contra o paraguaio Libertad, em Assunção, no Paraguai, pela terceira rodada do Grupo 6 da Libertadores.