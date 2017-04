Pela 11ª vez seguida, o Atlético Mineiro está na decisão do Campeonato Mineiro. Neste domingo, no Independência, em Belo Horizonte (MG), o Galo confirmou a vaga na final ao bater a URT por 3 a 0, com gols de Rafael Moura, aos 35 minutos do primeiro tempo, e Robinho, aos 12 minutos, e Otero, aos 45 minutos da segunda etapa.

O Atlético Mineiro voltou a fazer uma partida boa, dando tranquilidade para a torcida em relação ao próximo compromisso, que será na quarta-feira, contra o Libertad-PAR. A URT, que foi a BH com o intuito de se defender e achar um gol, conseguiu segurar o empate na maior parte do primeiro tempo, mas após ter sua meta vazada, não mostrou reação.