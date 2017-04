O movimento de paralisação dos médicos em parte dos serviços havia sido iniciado no dia 6 de abril deste ano

Após sete dias, os serviços de cirurgias eletivas (aquelas que podem ser programadas), consultas ambulatoriais e exames externos voltam a ser realizados dentro da normalidade a partir desta quinta-feira (13/4) no Hospital Regional de Rondonópolis. Os médicos que atendem na unidade encerraram ontem a paralisação parcial que tinha sido imposta nos atendimentos.

O movimento de paralisação dos médicos em parte dos serviços havia sido iniciado no dia 6 de abril deste ano. Nesse período, apenas casos de urgência e emergência, que apresentam risco de morte, foram mantidos. Ainda assim, os transtornos foram sentidos. “Estou com meu pai internado no Regional há dois dias aguardando para fazer cirurgia. Um absurdo o que está acontecendo, só quem está lá para saber. Um deserto: não tem médico para assinar um exame, um monte de paciente esperando, os serviços básicos não estão sendo atendidos. Essa greve tem que acabar!!!”, repassou a leitora Reny Rezende ao Jornal A TRIBUNA.

Conforme o diretor clínico do Hospital Regional de Rondonópolis, Luiz Antunes Hachem Neto, a paralisação parcial dos serviços foi encerrada após a Secretaria de Estado de Saúde ter pago anteontem 50% restante da folha de dezembro (outros 50% já tinham sido pagos no mês passado) e, ontem, 100% da folha de janeiro deste ano. Com isso, atesta que fica apenas o mês de fevereiro em atraso, considerando que oficialmente o pagamento do mês de março vence no próximo dia 20 de abril. “O secretário novo se compromissou em quitar os débitos com o hospital”, acrescentou ontem o profissional ao Jornal A TRIBUNA.

Desde sexta-feira passada, a Secretaria de Estado de Saúde tinha anunciado que os pagamentos referentes aos atrasos verificados no Hospital Regional de Rondonópolis tinham sido efetivados. Contudo, o diretor do hospital, Geovani Freitas Neves, explicou que, devido a problemas de transferência entre agências bancárias, o pagamento só caiu na conta da unidade nesta terça-feira (11/4), atrasando a regularização junto aos médicos – processo que foi concluído ontem.

A denúncia é que a dívida do Governo do Estado para com o Hospital Regional de Rondonópolis superava a casa dos R$ 13 milhões. Sobre o assunto, a Secretaria de Estado Saúde externou que está fazendo os levantamentos necessários para promover a quitação dos débitos e a devida regularização financeira.