As entidades que lidam com a defesa dos direitos das mulheres estão sem local para abrigar as vítimas da violência doméstica e familiar de Rondonópolis, desde o encerramento das atividades da Associação Recanto Fraterno, localizada no Residencial Sagrada Família, no dia 20 de março. “Tanto o Conselho da Mulher como a Associação de Mulheres estão sem local para abrigar as vítimas da violência doméstica. Precisamos do apoio da sociedade e do poder público para sanar esta questão pois, a qualquer instante, iremos nos deparar com casos de violência doméstica e as vítimas têm que ser acolhidas em algum local para a tomada das medidas protetivas como prevê a lei”, alerta Mara Oliveira, presidente do Conselho da Mulher.

A questão será levada ao conhecimento da juíza Maria Mazarelo Farias Pinto, da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e novamente ao prefeito Zé Carlos do Pátio. “A Lei Maria da Penha é clara e obriga a Prefeitura de Rondonópolis a oferecer abrigo para vítimas de violência doméstica. Em caso de novas vítimas, neste momento em que estamos sem abrigo, o poder público é obrigado a garantir até hotel para estas mulheres. Porém, vamos tentar chegar a um entendimento com o prefeito para que seja locado um imóvel para esta finalidade”, afirmou a presidente do Conselho da Mulher.

De acordo com a assistente social Sara Adilene Correia dos Santos, a Associação Recanto Fraterno fechou as suas portas por falta de apoio do poder público municipal que deixou de repassar a subvenção mensal. “O repasse municipal de R$ 6 mil estava atrasado desde o mês de outubro de 2016. Tentamos por diversas vezes receber da administração passada e não conseguimos. Esta nova gestão municipal também foi procurada e não liberou o pagamento que estava atrasado há cinco meses. Diante do atraso no pagamento dos funcionários e outras demandas, a entidade não tinha mais como se manter e foi decidido pelo fechamento”, explicou

Segundo Sara dos Santos, no local agora vai funcionar a Associação Recanto dos Voluntários do Bem. “ Teremos outro trabalho voltado para o assistencialismo na cidade, porém com foco diferente ao que vinhamos atendendo. Este novo projeto é em parceria com os dirigentes da Paróquia São Domingos Sávio”, disse a assistente social.