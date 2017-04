A Associação Koblenz Brasil (KoBra), em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMCDA), lança o projeto “Gol de Cidadania”, neste sábado (8/4), às 9h, na quadra de esportes da Praça Bom Jesus de Vila Operária. Crianças estão sendo beneficiadas com a prática do futsal através do projeto.

A coordenadora pedagógica da Associação KoBra, Marlene Parabá, explica que o “Gol de Cidadania” vem sendo beneficiado com recursos provenientes de doações referentes ao Imposto de Renda, que é direcionado ao Fundo da Infância e Adolescência e é repassado para projetos de entidades por meio de abertura de edital.

Marlene conta que o projeto trabalha com quase 60 crianças desde janeiro deste ano, devendo prosseguir até novembro. Dentro da iniciativa, os alunos vão participar de dois campeonatos durante o ano, sendo fornecido uniformes, material esportivo e lanche. Crianças carentes também vão ser contempladas com chuteiras.

O projeto é desenvolvido entre as crianças três vezes na semana, utilizando as quadras da Associação KoBra e da Praça Bom Jesus. Marlene explica que o intuito principal é ocupar as crianças com atividades no horário em que não estão na escola para que não fiquem nas ruas, na ociosidade. Os alunos também participam de rodas de conversa e recebem informações diversas, a exemplo de boas maneiras.

O lançamento amanhã será voltado para pais dos alunos, parceiros, autoridades e demais pessoas interessadas da sociedade.

Mais informações pelo telefone: (66) 3425-2902.