A Associação dos Contabilistas de Rondonópolis (ACR) aproveita para parabenizar todos os profissionais da Contabilidade do município e da região, considerando o transcurso na data de ontem, 25/04, do Dia do Contabilista.

O presidente da Associação dos Contabilistas de Rondonópolis, Arytano Sales, e a associada Gláucia Kida estiveram ontem no Jornal A TRIBUNA, para destacar a passagem dessa data comemorativa, a importância dos profissionais do setor e enfatizar as novas metas da entidade junto ao mercado.

Conforme Arytano, o contabilista é o principal interlocutor referente a arrecadação dos tributos pagos pela sociedade e destinados a manter serviços públicos. Já Gláucia aponta a importância desse profissional para o desenvolvimento econômico e social do Município, do Estado e do País, sendo visto atualmente também com uma ferramenta-chave, através das demonstrações contábeis, para tomada de decisão das entidades empresariais.

Dentro desse contexto, eles atestam a necessidade da união dos contabilistas para o fortalecimento e bem-estar da categoria. “Pedimos aqueles profissionais que não conhecem a ACR para que possam conhecê-la e associar a ela, pois temos o objetivo de formar uma entidade forte, sólida e que tenha representatividade perante os diversos órgãos, que ainda não se atentam para a real importância da categoria para a sociedade”, repassou Arytano.

A ACR surgiu no ano de 1977, tendo como um dos seus fundadores o profissional Hisahiro Kida. Viveu um grande período de ascensão na década de 1980, quando construiu uma sede campestre junto à Rodovia do Peixe. Após um período inativa, retomou as atividades em 2012 e, desde então, vem procurando aglutinar novamente a categoria, objetivando o seu fortalecimento. Em datas oportunas, vem promovendo palestras, cursos e debates para atualização profissional, em conjunto com o Conselho Regional de Contabilidade (CRC). Arytano externa que uma das metas atuais é a reativação e reestruturação da sede campestre.

Estudantes e técnicos em contabilidade também podem se associar à ACR. Os interessados em ter mais informações ou se associar à ACR podem ligar para (66) 99969-9094/99633-6063. Também podem procurar o IPEAC, no térreo do Edifício Pirâmide, ou na sede da Subdelegacia do CRC, na Avenida Cuiabá, sala 51, 5º andar, Edifício Mikerinos.