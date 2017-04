Revidando a crítica em relação à criação de 44 novas vagas de táxi no fim do ano passado, a Associação dos Motoristas Auxiliares de Táxi de Rondonópolis e Região Sul (Amatres) denunciou ontem ao Jornal A TRIBUNA que a maioria dos detentores de vagas na atividade não atua como taxista, mas promove o seu aluguel para terceiros. Nesse contexto, afirma que tem advogado, assessor político, comerciante, entre outros, com vagas de táxi na cidade que nunca trabalharam como taxista.

Ao contrário dessa situação, o presidente da Amatres, José Adevaldo, atestou à reportagem que a maioria dos que foram beneficiados com o decreto do ex-prefeito Percival Muniz, criando novas vagas de táxi, é motorista auxiliar. “Somos motoristas auxiliares de táxi e trabalhamos de fato na área”, esclarece. No geral, pontua que, das 44 novas vagas abertas, cerca de 30 delas foram para motoristas auxiliares.

Conforme José Adevaldo, até então, os motoristas auxiliares nunca eram beneficiados quando da distribuição de novas vagas de táxi em Rondonópolis. Agora, com o decreto do ex-prefeito Percival, diz que os motoristas auxiliares de táxi foram beneficiados, deixando de fora o pessoal do Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Rondonópolis (Sincavir). “O decreto beneficiou quem atua na atividade e não quem explora a atividade”, externou.

Integrantes da Amatres apontam ainda que os critérios para distribuição das vagas de táxi na cidade sempre foram basicamente os mesmos, com o diferencial de agora beneficiar os motoristas auxiliares de táxi. Dessa forma, entendem que, caso revoguem as 44 vagas recém-criadas, terão que cancelar todas as 161 vagas existentes no transporte de táxi na cidade.

José Adevaldo reclama que o Sincavir vem perseguindo os motoristas auxiliares, proibindo-os de pegar documentos no sindicato. Inclusive, denuncia que foi desligado da empresa que atuava por cobrar o direito à vaga de táxi destinada a ele por meio do decreto expedido no final do ano passado.

A Amatres também repassou que é importante dizer que o Sincavir não representa toda a categoria, mas parte dela, sendo que existe outro sindicato no setor de táxi na cidade.

SAIBA MAIS – O posicionamento da Amatres vem em função da cobrança proveniente do Sincavir junto ao prefeito Zé Carlos do Pátio pela revogação das 44 vagas de táxi que foram criadas no final da gestão Percival Muniz.