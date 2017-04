As trabalhadoras invisíveis que habitam os lares

No dia 27 de abril é comemorado o dia da empregada doméstica. Quero então convidar a todos e a todas que lêem este texto ao exercício da reflexão e da empatia. Aos 17 anos eu fazia parte desta categoria de trabalhadoras, tão invisível nos lares onde seus corpos habitam. Lembro muito bem dos diversos acontecimentos que me fizeram sentir subgente, neste momento trago como exemplo uma situação corriqueira neste universo das trabalhadoras domésticas, o fato de na maioria das casas sempre comerem depois dos patrões, depois que eles se alimentaram, conversaram sobre o dia, sobre a economia do país, sobre os pobres preguiçosos que não se esforçam para chegar onde eles estão, ou seja, o velho discurso da meritocracia, depois de sorrirem a mesa soltando suas faíscas de saliva sobre o resto de comida que nós, as domésticas, vamos comer.

Não tem uma vez que a chegada do inverno não me faça lembrar as diversas vezes que, gelada dentro de um casaco vagabundo, e com as canelinhas a mostra, porque era evangélica e só usava saias, eu estava ali com a mangueira na mão lavando aquele quarteirão todo de calçada que tinha aquela maldita casa, enquanto os patrões saíam em seus carros, com os vidros fechados e muito bem agasalhados. Então, pergunto-me: onde habita a humanidade destas pessoas? Qual a necessidade de lavar calçada todos os dias? Por que não conseguem ver as domésticas como gente que tem carne, osso, sangue que pulsa, como humano que também sente frio?

Ao escrever este texto, um turbilhão de sentimentos vai invadindo este peito e as recordações se materializando em palavras. Lembro-me das férias dos filhos dos patrões, os quais tinham pouco mais que minha idade, eles estudavam em outro estado, por isso, sempre vinham passear nesta data. A casa se enchia de jovens da minha idade, que ocupavam a sala de star, a piscina, os quartos, e eu circulando invisivelmente pelos corredores esperando a hora que pudesse limpar cada cômodo. Eu sentia muita vergonha de olhar para eles, achava que a culpa de termos a mesma idade, mas, eu limpar o chão que eles pisavam, a sujeira do banheiro que faziam, ERA TODA MINHA, na minha cabeça estava ali por ter estudado pouco, por ter me esforçado pouco, me sentia pequena, e queria sumir daquele lugar, mas precisava sobreviver sozinha, pagar meu quartinho de aluguel, comprar minha comida e uma roupinha da moda quando dava. Ah, eu era tão jovem.

Assim, o tempo passava e meu corpo perambulava invisivelmente pelos cômodos daquele casarão, nunca vou esquecer-me do choque que tive ao desembalar as compras para guardar, e me deparar com um jogo de jantar que a patroa tinha comprado, para meu espanto, ele custava exatamente o mesmo valor do meu salário, foi ali, naquele momento que pela primeira vez, a aula de sociologia e filosofia do ensino médio sobre o conceito de Karl Marx de mais valia se tornou significativa para mim. Foi ali que pela primeira vez eu refleti sobre a desigualdade social que assola este país, e pensei: como ela- a patroa – acha que sobrevivo com o que paga num jogo de jantar e ainda vocifera que tenho que esboçar felicidade, porque ela é boa me empregando?

Ah, são inúmeras as recordações que passam neste instante pelas minhas redes de memória, mas, vou denunciar neste momento uma das falas da patroa que me fez sorrir por dentro, porque mesmo não tendo coragem para retrucá-la, eu sabia que aquela era uma vitória minha, da minha classe social, das minhas companheiras de trabalho, dos meus pais, avós, enfim de todos os pobres deste país. Assim, furiosa ela disse: “aquele povo do nordeste não tem cabeça, só tem barriga, por isso, elegeram esse maldito Lula”. Eu cresci vendo meu pai apoiando o Lula, naquela época não entendia muito de política, mas sabia que tinha votado nele, e estava feliz, porque uma coisa era certa, se a vitória dele deixava a madame brava, é porque seria bom para mim, a lazarenta da doméstica. Ah, eu sorri, pulei e gritei por dentro. Tinha esperança que dias melhores para mim e minhas companheiras viriam, e eles vieram, tanto que pude me formar numa Universidade Federal, sair da condição de doméstica, e hoje ser uma mestranda que mais uma vez ocupa seu lugar na Universidade Federal. Não vou ater-me a tudo que aconteceu para que eu pudesse chegar lá, resumo a uma única palavra: oportunidade.

Certo dia eu perguntei a uma amiga se no prédio que ela mora, os moradores repreendem as domésticas caso elas usem o elevador social, ela respondeu que não sabia, e me disse: “é incrível como você sempre volta seu olhar para estas situações”, no mesmo instante eu olhei para ela, uma pessoa que sempre ocupou o lugar da patroa e respondi: a gente olha o mundo sob a ótica dos lugares que nos constituíram e nos constitui, sob as polifonias que constituem nossa existência, sei que estudei, ascendi socialmente, mas jamais esquecerei a doméstica que um dia se configurou neste corpo, está em mim, são inscrições do meu passado que jamais quero apagar, para nunca esquecer o lugar de onde vim, e o porquê meus estudos fazem sentido. Pois, se não for para lutar por um mundo menos desigual, mais justo e equânime eu rasgo meu diploma.

Aos patrões que lerem este texto e por acaso identificarem alguma ação que lhes recordem suas praticas, não o veja como uma disseminação de rancor, mas, como um convite a olharem com mais humanidade e empatia para aquelas que cuidam dos seus lares. As meninas, jovens, mulheres que hoje exercem este trabalho tão importante nos lares brasileiros, vocês não são menores que os patrões e seus filhos, sem o seu trabalho a vida deles param. Vocês também estimulam a economia deste país, portanto, meu desejo é de que consigam estudar, de que a consciência de classe habite suas convicções, para juntas fazermos a revolução! Deixo aqui meu respeito, admiração e um forte abraço a todas as domésticas deste país, um abraço sincero e caloroso de quem um dia já ocupou este lugar!

(*) Patrícia Alves Santos Oliveira, Graduada em Letras com habilitação em Língua Inglesa pela UFMT. Mestranda do Programa de Pós Graduação em Educação – PPGEdu – UFMT campus de Rondonópolis. Aluna bolsista financiada pela CAPES. Alguém que se enuncia: Mulher, feminista, esquerdista, proletária, professora, mestranda, ex-doméstica, aguerrida.