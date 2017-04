Cuiabá e Sinop começam a definir o titulo de campeão mato-grossense de 2017 neste domingo (30), às 15h, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Donos das melhores campanhas do certame estadual, os times buscam além da taça de campeão, a vaga na Copa verde de 2018. A partida de volta será no dia 7 de maio, em Sinop, no estádio Gigante do Norte. Mais informações na edição deste domingo do Jornal A TRIBUNA.