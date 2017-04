Arara em extinção é devolvida ao Brasil após ser contrabandeada para a Argentina – 09h29′

Um macho de arara-azul-de-lear, espécie ameaçada de extinção, foi devolvido ao Brasil após ser contrabandeado para a Argentina. A ave chegou nesta quarta-feira (5) ao país pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos às 10h e passará por quarentena em São Paulo antes de ser levada para um criadouro científico em Minas Gerais.

Segundo Murilo Reple Penteado Rocha, superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis em São Paulo, a arara foi encontrada pela autoridade argentina com um comerciante ilegal em 2007. Após ser apreendida, a ave ficou em um zoológico em Buenos Aires até o final do julgamento do crime ambiental pela justiça argentina.

O superintendente explica que esta arara não poderá ser devolvida à natureza, mas servirá para a reprodução. “Existe um programa no Ministério do Meio Ambiente para a conservação da espécie. A vida de um exemplar é importante porque a ideia é aumentar a população [de arara-azul-de-lear]”.

A arara-azul-de-lear vive na caatinga, na região do Raso da Catarina, nordeste da Bahia. Foram catalogadas 1.358 aves dessa espécie na natureza brasileira. O tempo de vida estimado é 50 anos. Suas principais ameaças são destruição do habitat, da palmeira licuri, que serve de alimento, e o tráfico de animais silvestres.

O acordo entre Brasil e Argentina foi possível, pois os países são signatários da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e da Fauna Selvagens Ameaçadas de Extinção, que controla o comércio de fauna e flora silvestres.

Fonte: Agência Brasil