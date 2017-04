Serão ofertados inicialmente os cursos de licenciatura em Letras e bacharelado em Ciências da Computação para Rondonópolis

Após anos de luta, Rondonópolis terá um núcleo pedagógico da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), o que pode ser um primeiro passo para consolidação de um campus da instituição na cidade. A decisão foi tomada pelo Conselho Universitário (Consuni) da Unemat, que se reuniu em sessão ordinária nesta segunda e terça-feira (17 e 18/4), em Cáceres, cidade-sede da instituição.

A criação do núcleo da Unemat em Rondonópolis, com oferta de turmas especiais, será possível com a aprovação da proposta de reorganização da política de oferta de cursos do campus universitário da cidade Alto Araguaia. Com isso, a Unemat deve publicar até hoje (19/4) um edital complementar para a oferta dos primeiros cursos em Rondonópolis no vestibular que está em andamento.

Serão ofertados os cursos de licenciatura em Letras e bacharelado em Ciências da Computação para Rondonópolis. As inscrições para o vestibular 2017/2 da Unemat iniciaram em 10 de abril e seguem até o dia 21 de maio, sendo que as provas ocorrerão no dia 25 de junho. As aulas começarão no segundo semestre. Os interessados em concorrer às vagas disponibilizadas em Rondonópolis já poderão se inscrever para o atual vestibular.

No processo de reorganização, segundo informado, os conselheiros aprovaram a manutenção do campus da Unemat de Alto Araguaia, mas com alteração na política de oferta. Os cursos regulares (Letras/Computação) terão duas entradas anuais, de forma alternada, sendo uma para o campus sede de Alto Araguaia, com entrada no primeiro semestre, e a outra para o núcleo de Rondonópolis, com entrada no segundo semestre.

De acordo com a Unemat, o núcleo pedagógico de Rondonópolis contará com estrutura e demais condições operacionais mantidas pela Prefeitura. “A ida da Unemat como núcleo pedagógico para Rondonópolis vai fortalecer o campus de Alto Araguaia. O campus continua existindo, mas está reestruturando a forma de oferta dos seus cursos. A Unemat começa a repensar a oferta dos seus cursos”, explicou a presidente do Consuni e reitora da Unemat, Ana Di Renzo.

As propostas para reorganização do campus de Alto Araguaia foram apresentadas por uma comissão constituída para este fim que, desde 2005, estuda soluções para a baixa demanda de cursos oferecidos na modalidade regular. Após o período de quatro anos, deverá ser realizada uma avaliação para rediscutir a viabilidade do modelo executado.

RONDONOPOLITANOS

Os vereadores Thiago Silva (PMDB) e Silvio Negri (PCdoB) também acompanharam os trabalhos do Consuni, durante a manhã de ontem, em Cáceres, fazendo com que Rondonópolis tivesse representação durante os debates. Thiago Silva destacou a participação coletiva nesta luta pela Unemat, e ressaltou o trabalho que encampou juntamente estudantes e professores há muitos anos, com a mobilização da sociedade em prol da implantação da universidade na cidade.

“Agora temos apenas os trâmites legais para realização do vestibular. A reitora vai se reunir com o prefeito e vereadores nos próximos dias para definir o local e apoio financeiro do Município”, externou Thiago, que também destacou o apoio dos deputados estaduais que garantiram emendas e fizeram articulações para começar os trabalhos.

Em relação ao curso de Direito, a expectativa é que a abertura de uma turma única, com oferta de 100 vagas, seja avaliada na próxima sessão ordinária do Consuni da Unemat, prevista para maio próximo. Para viabilizar o curso de Direito, os deputados estaduais Sebastião Rezende e Ondanir Bortolini, o Nininho, propuseram assumir o custo necessário através de emendas parlamentares durante cinco anos. (Com informações da assessoria)