O campus da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) em Rondonópolis conseguiu a criação do mestrado em Gestão e Tecnologia Ambiental. O curso será gratuito com preenchimento de vagas através de processo seletivo. A expectativa é que a primeira turma ingresse no período letivo de 2017/2, a partir do mês de agosto deste ano.

A implantação do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Tecnologia Ambiental (PPG-GTA), nível Mestrado Stricto Sensu, no campus de Rondonópolis foi aprovada anteontem (10/4) pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em Brasília (DF). O programa conta com com duas linhas de pesquisa: Gestão Ambiental e de Recursos Naturais, e Tecnologias Ambientais.

Segundo a UFMT, o corpo docente é composto por 15 professores doutores com alta experiência e mérito acadêmico. O grupo de docentes foi constituído com a preocupação de operacionalizar as linhas de pesquisa com caráter interdisciplinar, congregando formações centradas em três eixos: cientistas sociais (Administração, Ciências Econômicas e Geografia), pesquisadores em produção agrícola (Agronomia, Engenharia Agrícola) e pesquisadores ambientais (Ecologia, Química, Engenharia Ambiental). O curso possui vocação interdisciplinar e pretende receber profissionais de diversas formações.

A pró-reitora do campus, professora doutora Analy Castilho Polizel, informou que a construção e a abordagem deste curso de mestrado estão em sintonia com a função social da UFMT, campus de Rondonópolis, de fortalecer a pesquisa e a investigação de temáticas das Ciências Ambientais no âmbito da realidade regional. “O Programa de Pós-Graduação em Gestão e Tecnologia Ambiental também considera as necessidades do programa de pós-graduação ser atrativo em função do contexto social que está inserido. Vislumbra-se a oportunidade de fortalecer a adequação pelas cadeias produtivas locais e agentes públicos dos conceitos científicos aplicados às práticas sustentáveis de produção e geração de renda”, repassou.

Com isso, o campus da UFMT em Rondonópolis passa a ofertar quatro cursos de mestrado, sendo nas áreas de Engenharia Agrícola, Educação, Geografia e agora Gestão e Tecnologia Ambiental.