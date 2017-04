A unidade da JBS em Pedra Preta, que estava com os funcionários em férias coletivas desde o dia 29 de março, devido aos reflexos da Operação Carne Fraca da Polícia Federal, divulgou nota à imprensa informando que as atividades na planta da cidade vizinha serão retomadas na próxima segunda-feira (24).

A notícia foi recebida com bastante alívio por parte dos moradores de Pedra Preta, já que havia o temor de que a investigação pudesse provocar demissões e, consequentemente, prejuízos maiores para a economia do Município.

Ainda em Mato Grosso, as demais unidades da JBS também vão retornar das férias coletivas. Anunciadas no final de março, em decorrência aos embargos impostos à carne brasileira pelos principais países importadores, em todo o Mato Grosso sete frigoríficos deram férias coletivas aos funcionários. Além da JBS, os demais afirmam que também irão voltar a normalidade de abates.

Apesar de nenhuma planta frigorífica no Estado estar envolvida na operação, o Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada (Cepea) apontou uma redução de 10,6% no preço da arroba do boi gordo em abril, no comparativo com o mesmo mês em 2016. Ao se comparar com março, mês em que a ação da Polícia Federal foi deflagrada, a redução é de 4,6%.

A Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato) solicitou para o Governo de Mato Grosso revisão do preço de pauta da pecuária de corte. Segundo a entidade, o valor precisa ser revisto em virtude das oscilações de preços de comercialização dos bovinos após a Operação Carne Fraca.