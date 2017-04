Esperança é que a concessão do aeroporto local para a iniciativa privada possa trazer ao espaço melhorias significativas

A informação do Governo do Estado de que o Governo Federal incluirá no plano nacional de concessões o Aeroporto Municipal de Rondonópolis, junto com outros quatro aeroportos de Mato Grosso, foi bem recebida por segmentos da sociedade rondonopolitana. A esperança é que a concessão do aeroporto local para a iniciativa privada possa trazer ao espaço melhorias significativas em todos os aspectos, o que beneficiará os usuários do transporte aéreo na cidade.

Segundo o Governo do Estado anunciou nesta semana, o Aeroporto Marechal Rondon (Várzea Grande/Cuiabá) e os aeroportos regionais de Rondonópolis, Sinop, Alta Floresta e Barra do Garças serão ofertados dentro de um lote único no próximo leilão de concessões a ser realizado pelo Governo Federal, ainda sem data marcada. Em análise ao Jornal A TRIBUNA, o Grupo de Mulheres em Prol de Rondonópolis, que vem lutando por melhorias no Aeroporto Municipal, repassou que apoia a concessão do espaço para a iniciativa privada.

Representante do Grupo de Mulheres observou à reportagem que já tinha entregue um documento ao governador Pedro Taques pedindo que o Aeroporto Municipal de Rondonópolis fosse repassado à iniciativa privada. Atualmente avaliou que há um jogo de empurra entre Estado e Município quanto às melhorias necessárias no recinto, as quais ocorrem com muita demora ou muita insistência. Para exemplificar, repassou que, até então, não havia máquina para roçar a vegetação ao redor da pista de pousos e decolagens no aeroporto. “Acreditamos que o aeroporto [com a concessão] vai ter mais investimentos e vai ter melhorias”, repassou.

Dentro da realidade atual, o Grupo de Mulheres informou que a concessão para iniciativa privada é uma nova esperança que surge no transporte aéreo local, com a perspectiva de criar em Rondonópolis um aeroporto voltado para cargas, que depende de uma grande estrutura. O entendimento é que haja viabilidade de consolidar um aeroporto de cargas, considerando a força e o volume de cargas nos modais ferroviário e rodoviário existentes em Rondonópolis.

Apesar de defender a concessão, o Grupo de Mulheres externou que ainda tem desconfiança de que essa ideia seja, de fato, efetivada em Rondonópolis, diante do histórico de muitos anúncios de investimentos e projetos não concretizados em relação ao Aeroporto Municipal. “Só acreditamos vendo”, pontuou. Caso o espaço continue com a gestão da Prefeitura, o Grupo de Mulheres adianta que vai permanecer ajudando o poder público e fazendo cobranças em prol do recinto, como vem fazendo atualmente.

Já Roberto Cavalcante de Mendonça, membro do Observatório Social de Rondonópolis e estudioso da aviação, em avaliação ao Jornal A TRIBUNA, se mostrou extremamente otimista e esperançoso com o anúncio de concessão do Aeroporto Municipal. Ele lembrou que sempre defendeu a ideia da concessão desse recinto em Rondonópolis, diante das dificuldades do Município e do Estado em solucionar as deficiências existentes. Nesse sentido, observa que foi necessário ir quebrando a resistência que havia na sociedade em relação a ideia da concessão.

Para Roberto Mendonça, o leilão de concessão do Aeroporto Municipal, junto com os outros quatro no Estado, realmente vai se concretizar. Ele analisa que a ideia de realização do leilão da concessão do recinto dentro de um lote englobando vários aeroportos é totalmente viável. Observa que o formato existente hoje em Mato Grosso beneficia unicamente a empresa Azul, com o direcionamento de passageiros para Cuiabá a partir dos aeroportos de Sorriso, Barra dos Garças, Sinop e Rondonópolis. Assim, atesta que certamente virão outras empresas aéreas de porte (pelo menos mais uma) para Rondonópolis, sendo extremamente benéfico para ampliação de rotas na cidade.

Com a concessão, Roberto entende que um dos fatos principais a serem gerados é acabar com a politicagem existente atualmente no Aeroporto Municipal, promovendo a saída dos vários servidores com salários consideráveis que atuam no recinto. “Na minha opinião, em Rondonópolis, tem duas pessoas que merecem ficar em uma concessão do recinto: a Daiane, gerente do departamento administrativo e que tem amplo conhecimento, e o Tião, gerente de manutenção”, disse o estudioso do setor.

Caso alguma grande empresa internacional saia vencedora no leilão previsto, Roberto destaca que uma série de aperfeiçoamentos ocorrerá no Aeroporto de Rondonópolis. Assim, avalia que as soluções necessárias vão caminhar com celeridade e dentro dos protocolos exigidos. Inclusive, atesta que o Aeroporto de Rondonópolis se autossustenta, dependendo das adequações e investimentos necessários. “A concessão vai trazer transparência! Isso a gente não consegue ver concretizado no poder público”, afirmou. “A concessão não é a perfeição, mas é a melhor opção”, resumiu.