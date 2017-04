Alunos do 5º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Pedro Ferreira, localizada no Vale Rico, distrito de Guiratinga, conheceram o jornal A TRIBUNA na tarde desta quinta-feira (6). A iniciativa faz parte de projetos de incentivo à leitura e a escrita que estão sendo desenvolvidos na instituição. Mais informações na edição desta sexta-feira (7) do Jornal A TRIBUNA.